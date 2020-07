Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a facut, luni seara, la Romania TV, o dezvaluire care rastoarna toate calculele. Edilul a anunțat ca doar cateva persoane din miile care au fost testate in București, in urma unei acțiuni de testare pe care Primaria Capitalei a organizat-o, au fost pozitive…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat luni, 29 iunie, numarul romanilor infectați cu coronavirus. Astfel pana acum pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 26.582 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus . 18.912 a fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.634 persoane diagnosticate…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a luat nota de raportul Departamentului de Stat al SUA cu privire la prevenirea si combaterea traficului de persoane in 2019 si lucreaza permanent pentru reducerea traficului de persoane, astfel ca evaluarea pe acest an sa fie pozitiva, a declarat, vineri, ministrul…

- "Am luat nota de publicarea ieri a raportului Departamentului de Stat al SUA cu privire la evaluarea activitatii in domeniul prevenirii si combaterii traficului de persoane in 2019. In ansamblul sau, raportul contureaza imaginea generala a activitatilor anti-trafic din Romania si formuleaza recomandari…

- Alți trei oameni confirmați cu noul coronavirus au murit. Bilanțul deceselor in randul pacienților diagnosticați cu infecție cu COVID-19 la nivel național a ajuns, astfel, la 1308. Barbații aveau varste cuprinse intre 51 și 85 de ani, unul dintre ei fiind din București. Pacienții se confruntau și cu…

- O infectare cu noul coronavirus a aparut intr-unul dintre cele mai mari spitale din Romania. Concret, 16 cadre medicale din Sectia de Chirurgie Generala a Spitalului Bagdasar-Arseni din Bucuresti au fost depistate pozitiv. Alte zeci de teste sunt in lucru.

- Personalul medical și pacienții infectați care nu prezinta probleme grave de sanatate vor fi transferați la spitalul suport COVID-19 de la Ramnicu Sarat, in timp ce pacienții cu teste negative vor fi izolați și tratați la secția de boli de nutriție. Citeste si: Inca doua cadre medicale de…

- Inca șapte romani confirmați cu noul coronavirus și-au pierdut viața, cinci dintre victime fiind din județul Suceava. Din cate rezulta din noile date oficiale, bilanțul deceselor la persoane diagnosticate cu COVID-19 la nivel național a ajuns la 1104. Pacienții – persoane cu varste intre 58 și 92 de…