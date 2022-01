Stiri pe aceeasi tema

- Alimentele se vor scumpi in Europa din cauza crizei ingrașamintelor agricole. Fabricile au fost nevoite sa reduca producția, dupa ce preturile la gaze naturale au explodat. Deficitul anual de ingrașaminte cu azot va determina și scaderea calitații cereale

- Al. Florin Țene Cand se cerceteaza cu acribie opera unui poet ca Eminescu se cauta intelesuri, sensuri, forme, ambiante, se incearca de fapt parafe alaturi de cel ce semnase simplu, dar dramatic, la viata sa, creatorul. In situatia noastra actuala, cand poetul este analizat cu admiratie, ori cu indoiala,…

- Avocatul lui Marius Balo, profesorul roman inchis in China, susține ca acesta nu a fost adus in țara din cauza „nepasarii autoritaților romane”. Reacția vine in contextul in care Ministerul Justiției pusese situația pe seama restricțiilor anti-pandemie de pe teritoriul chinez, o afirmație respinsa…

- Ingrediente:1,2 kg cartofi noi, medii1 capatana de usturoi, necuratatacateva crengute de rozmarin proaspatsarepiperulei de masline (aprox. o jumatate de pahar sau dupa preferinta)Mod de preparare:Cuptorul se preincalzeste la 190 de grade Celsius. Cartofii se spala bine, se pun intr-o cratita cu apa…

- Printre evenimentele importante ale anului 2021, care au avut un impact hotaritor asupra scenei politice și asupra societații, a fost decizia Curții Constituționale (CC), care a declanșat alegerile parlamentare anticipate din luna iulie. Solicitați de IPN, experții politici Veaceslav Berbeca și Cornel…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu prevede nicio dispozitie care sa oblige autoritatile romane sa impuna interzicerea incalzirii pe baza de lemne pana in 2023, precizeaza Reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti.

- VIDEO REPORTAJ: Obiecte de lux ale elitei romane din Apulum și Ampelum, expuse in premiera. Ceramica unicat in Dacia Romana La fel ca și in vremurile noastre, cei din antichitate erau in cautarea luxului, iar locuitorii din provincia romana Dacia nu faceau excepție. Pe langa bijuteriile din aur sau…

- UPDATE ORA 10,30 Pacientii cu COVID transferati din spitalul de la Ploiesti sunt stabilizati din punct de vedere medical. Cei 15 pacienti cu COVID transferati din sectia exterioara a spitalului din Ploiesti unde a avut loc incendiul de azi dimineata au fost transferati in cladirea spitalului si sunt…