Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul saluta adoptarea Foii de Parcurs pentru Aderare (Accession Roadmap) a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, in cadrul sesiunii de final a reuniunii ministeriale a Consiliului OCDE de vineri. Potrivit unui comunicat de presa al Executivului, Foaia de Parcurs fixeaza…

- ”Foaia de Parcurs fixeaza termenii, conditiile si etapele procesului de aderare a Romaniei la Organizatie si urmareste alinierea legislatiei, politicilor si practicilor interne cu cele ale OCDE. Documentul mentioneaza comitetele sectoriale care vor evalua conformitatea cu legislatia si practicile OCDE,…

- Guvernul saluta, vineri, adoptarea Foii de Parcurs pentru Aderare (Accession Roadmap) a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, in cadrul sesiunii de final a reuniunii ministeriale a Consiliului OCDE, din 10 iunie 2022. Documentul fixeaza etapele procesului de aderare si urmareste…

- Romania, reprezentata de ministrul de externe Bogdan Aurescu, a participat joi pentru prima data in calitate de stat candidat la reuniunea anuala a Consiliului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), la care va fi aprobata oficial Foaia de Parcurs pentru aderarea la OCDE.

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a participat, astazi, la prezentarea Raportului Final al proiectului ”Comprehensive redesign of the licensing system in Romania” privind simplificarea licențierii activitații mediului de afaceri, elaborat de catre Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica…

- Premierul Ciuca a discutat cu delegatia Nuclear Energy Agency NEA despre aderarea Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica OCDE si despre initiativa regionala privind dezvoltarea in domeniul nuclear. Am discutat astazi cu delegatia Nuclear Energy Agency NEA despre aderarea Romaniei…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, vineri, la Palatul Victoria, cu delegatia Nuclear Energy Agency (NEA) condusa de directorul general William D. Magwood al IV-lea. Principalele teme abordate au vizat aderarea Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), initiativa…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca in sedinta Comitetul Interministerial pentru coordonarea relatiilor Romaniei cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica au fost stabilite masurile pentru indeplinirea Foii de parcurs pentru aderarea la OCDE, mentionand ca urmeaza sa fie desemnat…