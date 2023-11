FMI: „Urmează scumpiri în lanț și concedieri în masă” Fondul Monetar Internațional avertizeaza ca in perioada urmatoare ar urma scumpiri in lanț și concedieri in masa. Expertii spun ca majorarea salariului minim pe economie va avea un efect de bumerang. Inflatia va creste odata cu veniturile, iar presiunea va fi atat de mare pe mediul de afaceri incat ne vom confrunta cu concedieri. Mai mult de atat, in realitate, angajatii nu castiga nimic in plus. Avertismenul FMI vizeaza tarile din Europa Centrala si de Sud Est, inclusiv Romania. In regiune, Romania a dat startul creșterii salariului minim pe economie. „Sunt companii cu mii sau zeci de mii de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International a avertizat ca majorarile semnificative ale salariilor minime planificate anul viitor in Europa Centrala sporesc riscul unei inflatii mult mai persistente sau a pierderii de locuri de munca, pe fondul cresterii relativ slabe a productivitatii in regiune.FMI susține ca,…

- Majorarile semnificative ale salariilor minime planificate anul viitor in Europa Centrala sporesc riscul unei inflatii mult mai persistente sau a pierderii de locuri de munca, pe fondul cresterii relativ slabe a productivitatii in regiune, a avertizat Fondul Monetar International,

- FMI cere noi creșteri ale taxelor in Romania! Economia romaneasca va ajunge la potentialul de crestere de 3 – 3,25% FMI cere noi creșteri ale taxelor in Romania! Economia romaneasca va ajunge la potentialul de crestere de 3 – 3,25% Fondul Monetar International estimeaza o crestere economica de 2,3%…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat, la finalul ședinței Executivului, ca acesta a aprobat, luni, proiectul de lege privind oprirea risipei bugetare, combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale in Romania. Acesta a spus ca va fi emisa separat o ordonanta de urgenta…

- „Guvernul a aprobat astazi proiectul de lege privind oprirea risipei bugetare, combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale in Romania, dupa ce au fost dezbatute observatiile de la ministerele avizatoare. Mai intai insa doua alte precizari. S-a decis ca reglementarea salariului minim in constructii…

- Ministerul Muncii anunta, miercuri, ca a fost pus in dezbatere publica privind cresterea salariului minim brut garantat in plata. ”In prezent, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este stabilit la 3.000 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 165,333 ore, in medie pe luna in…

- Sectorul comertului electronic dedicat produselor farmaceutice inregistreaza, la nivel global, o crestere fara precedent, iar Europa de Est confirma rapid tendinta, Romania devenind a doua cea mai mare piata din regiune, dupa Polonia, releva datele unei analize de specialitate. Astfel, anul trecut,…

- Sectorul comertului electronic dedicat produselor farmaceutice inregistreaza, la nivel global, o crestere fara precedent, iar Europa de Est confirma rapid tendinta, Romania devenind a doua cea mai mare piata din regiune, dupa Polonia, releva datele unei analize de specialitate.Astfel, anul trecut, au…