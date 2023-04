FMI: Sectorul nebancar trebuie reglementat mai ferm pentru a-i proteja stabilitatea

Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta maxima in Marea Britanie, dupa ce inflația atinge cote uriașe, in pofida estimarilor specialiștilor financiari. Rata anuala a inflatiei a crescut la 10,4% in februarie, a anuntat Oficiul National de Statistica. Majorarea este determinata de creșterea prețurilor la alimente și bauturi alcoolice,…

- Inflatia revine spectaculos in Marea Britanie. Rata anuala a inflatiei a crescut la 10,4% in februarie. Analistii se asteapta ca Banca Angliei sa mareasca din nou ratele dobanzilor in cadrul sedintei de joi.Rata anuala a inflatiei a crescut la 10,4% in februarie, a anuntat miercuri Oficiul National…

- Ritmul de crestere al salariului reglementat in Marea Britanie a incetinit, inregistrand un avans de 6,5% in perioada noiembrie 2022 - ianuarie 2023 (fata de 6,7% in trimestrul patru din 2022), in timp ce salariile, ajustate in functie de inflatie, au scazut cu 2,4%, a anuntat marti Oficiul National…

- Aflat in vizita la Londra, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut miercuri, 8 februarie, un discurs in fața Parlamentului britanic, in care a spus ca „libertatea va triumfa”, iar victoria Ucrainei in fața Rusiei va aduce schimbarea „de care lumea are nevoie de mult timp”, transmit Reuters…

- Romanii, mai avuțiValoarea activelor imobiliare ale romanilor a crescut cu 11% in primul semestru al anului 2022, comparativ cu anul precedent, ajungand la 2,194 mld. RON, un nivel record pentru ultimul deceniu. Creșterea a fost influențata, in principal, de creșterea preturilor proprietaților…

- Parlamentarii Uniunii Europene au sustinut marti un proiect de lege pentru a implementa ultima etapa a regulilor de capital bancar, adaugand cerinte ”prohibitive” pentru a acoperi riscurile legate de criptoactive, transmite Reuters. Comisia pentru afaceri economice a Parlamentului European a aprobat…

- ”Marea majoritate (73%) a directorilor generali din companii se asteapta la o scadere a economiei globale in 2023”, potrivit celei de-a 26-a editii a PwC CEO Survey. Raspunsul reflecta cea mai pesimista perspectiva din ultimii 12 ani, de cand intrebarea a fost inclusa in sondaj. Mai mult, perceptia…