FMI: Noul drum al Matasii ar putea creste gradul de indatorare a tarilor implicate

- China, cea mai mare putere comerciala a lumii, a anuntat in 2013 o noua initiativa denumita "O centura, un drum", destinata crearii unui nou Drum al Matasii si consolidarii schimburilor comerciale intre Asia, Rusia si Europa. Însă, într-un moment în care China îşi…

- Constructorul aeronautic european Airbus a anuntat ca vrea sa puna la punct module pentru transportul pasagerilor care sa poata fi instalate in compartimentele de marfa ale avioanelor de linie. Intr-un comunicat de presa, Airbus a anuntat ca va colabora cu producatorul de scaune Zodiac Aerospace…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat marti ca a raspuns la invitatia omologului sau nord-coreean, Ri Yong Ho, care se afla la Moscova, si ca va vizita Coreea de Nord in viitor. Lavrov a declarat, in urma discutiei cu Ri Yong Ho, ca nu exista inca o intalnire programata intre…

- Ministrul de externe al Coreei de Nord, Ri Yong Ho, a ajuns astazi la Moscova, conform agentiei de stiri TASS. Ministrul a calatorit cu avionul de la Ashgabat din Turkmenistan catre capitala Rusiei. Ri Yong Ho se va intalni cu omologul sau rus, iar cei doi vor discuta despre legaturile…

- Tendinta de scadere a vanzarilor de autoturisme echipate cu motoare diesel in Germania s-a agravat in martie, prima luna care a urmat dupa ce un tribunal german a decis ca autoritatile locale pot interzice accesul vehiculelor diesel mai vechi. Potrivit datelor publicate miercuri de Autoritatea…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Premierul britanic, Theresa May, a sosit miercuri in China pentru o vizita oficiala, intr-un moment in care se ambitioneaza sa intareasca relatiile comerciale ale Marii Britanii cu tarile straine in perspectiva perioadei post-Brexit. Theresa May si-a inceput vizita in marele oras industrial…