- Pe fondul nivelului redus al dobanzilor la nivel global, majorarea acestor cheltuieli ar putea "crea milioane de locuri de munca directe pe termen scurt si alte milioane indirect pe termen lung", au precizat reprezetantii FMI, pe blogul institutiei. Pornind de la ipoteza ca vor fi realizate…

- Guvernele trebuie sa intensifice investițiile publice ca sa stimuleze economiile grav afectate de pandemia de coronavirus, spun oficialii Fondului Monetar Internațional (FMI), conform News.ro, care citeaza CNBC. Criza a blocat efectiv sectorul serviciilor, iar mulți oameni sunt ingrijorați ca-și vor…

- Economia mondiala a fost grav afectata de criza de sanatate, care a blocat sectorul serviciilor, multi oameni fiind ingrijorati ca isi vor pierde locurile de munca, in timp ce guvernele se confrunta cu cresterea datoriilor. FMI a prognozat in iunie o contractie de 4,9% a economiei mondiale in 2020,…

- Investitiile publice ar trebui sa joace un „rol central” in revenirea economiilor avansate si a celor in curs de dezvoltare din criza provocata de coronavirus, a anuntat luni Fondul Monetar International, in avanpremiera reuniunilor de toamna a FMI si Bancii Mondiale.

- Investitiile publice au „un rol central de jucat" in redresarea economica, spune organizatia, subliniind ca tarile bogate ar trebui sa profite de costurile de imprumut scazute din punct de vedere istoric pentru a-si creste imediat cheltuielile pentru intretinerea infrastructurii. Lumea este in recesiune,…

- Ministerul Finantelor Publice a aprobat, din luna noiembrie 2019 pana in prezent, ajutoare de stat pentru proiecte cu impact major in economie si proiecte de dezvoltare regionala cu investitii totale de peste 1,76 miliarde de lei, in baza schemelor pe care le administreaza, a anuntat vineri institutia,…

- Un studiu elaborat de Fondul Monetar International (FMI) subliniaza importanța investițiilor eficiente in infrastructurile publice pentru o redresare economica robusta in urma crizei generate de pandemia de COVID-19, potrivit unei informari a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).In…

- Potrivit unui sondaj realizat de compania Social Weather Stations (SWS), aproape jumatate dintre adultii filipinezi, circa 27,3 milioane, sunt someri ca urmare a gravei crize economice declansate de pandemia de coronavirus. Conform ultimului sondaj on-line realizat de SWS in iulie si publicat luna aceasta,…