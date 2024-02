Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul cubanez a anunțat ca, de la 1 februarie, benzina se va scumpi cu peste 500%. Țara din America Centrala trece printr-o criza economica puternica, iar Guvernul, care a subvenționat pana acum majoritatea bunurilor și serviciilor de prima necesitate, incearca sa ia masuri pentru reducerea deficitului…

- Guvernul german intenționeaza sa reduca scutirile de taxe pentru motorina utilizata in agricultura, in incercarea de a acoperi o gaura de 17 miliarde de euro in bugetul țarii, ceea ce a declanșat un protest al fermierilor, care au venit cu tractoarele la Berlin, relateaza luni, 18 decembrie, Euronews.https://www.youtube.com/watch?v=FK49JrzPmQsLiderii…

- Potrivit acordului, guvernul va economisi 17 miliarde de euro in bugetul sau de baza prin incetarea subventiilor care dauneaza climei si reducerea costurilor, a declarat cancelarul Olaf Scholz intr-o conferinta de presa de miercuri. ”Prioritizarea inseamna sa ne dam seama impreuna ce ne putem permite…

- Coalitia de guvernare din Germania a convenit asupra unui nou plan de cheltuieli pentru anul viitor, dupa saptamini de negocieri tensionate care au impotmolit guvernul in criza politica si fiscala. Acordul, la care s-a ajuns in primele ore ale zilei de miercuri, urmeaza sa fie anuntat public intr-o…

- "Din cercetarile efectuate, s-a stabilit ca un barbat de 45 de ani, din municipiul Targoviste, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul National 7, in localitatea Proieni, la km 211+ 500 m, din cauze care urmeaza sa fie stabilite in urma cercetarilor, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare,…

- Bundesbank se asteapta la un nou trimestru de contractie a economiei germaneEste posibil ca economia germana sa se contracte din nou in trimestrul septembrie-decembrie iar revenirea va fi una dificila, chiar daca exista semnale care arata spre o imbunatatire la inceputul anului urmator, a apreciat…

- GSP.ro a lansat o noua serie, „Ce vine din urma?”, in care nume importante din fotbalul romanesc, antrenori și foști fotbaliști, vorbesc despre noile generații de jucatori In episodul 3, Marcel Raducanu (69 de ani) afirma ca marile lacune ale romanilor vin din perioada junioratului Marcel Raducanu crede…

- Noul presedinte republican al Camerei Reprezentantilor din SUA, Mike Johnson, a prezentat sambata un plan temporar neconventional pentru finantarea guvernului federal american - care risca in cateva zile sa intre in paralizie bugetara (shutdown) -, dar masura s-a lovit rapid de opozitia congresmenilor…