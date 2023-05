Flux rapid pentru posesorii de paşapoarte biometrice la Aeroportul Henri Coandă ”Incepand cu data de 26 mai, in aerogara Plecari internationale a aeroportului Henri Coanda s-a deschis fluxul rapid de control pentru pasagerii posesori de pasapoarte biometrice”, anunta, vineri, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti. Compania a precizat ca acest proiect-pilot va functiona, pentru inceput, doar in intervalele orare cu varf de trafic, adica atunci cand fluxul de pasageri este maxim, si va facilita accesul rapid al pasagerilor posesori de pasapoarte biometrice pe o linie de control de securitate dedicata, direct la portile de control automat de frontiera (ABC – Automatic Border… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Henri Coanda are, incepand de vineri, un flux rapid pentru posesorii de pasapoarte biometrice. Acesta va functiona, pentru inceput, in perioadele cu flux de pasageri maxim. ”Incepand cu data de 26 mai, in aerogara Plecari internationale a aeroportului Henri Coanda s-a deschis fluxul rapid…

- Veste buna pentru toți clienții! PENNY lanseaza acum in premiera un serviciu unic in Romania. Compania vine in ajutorul celor care vor sa economiseasca atat timp, cat și bani. PENNY a investit in ultima perioada in digitalizare, dar și in tehnologii orientate spre viitor, iar acum a devenit primul retailer…

- ”Performanta noastra nu a fost suficient de buna. Pentru a livra in mod constant, Vodafone trebuie sa se schimbe”, a declarat Margherita Della Valle, recent numita director general al companiei, intr-o declaratie sincera de marti. Vodafone a declarat ca va reduce 11.000 de locuri de munca in trei ani,…

- Luna trecuta, compania a inceput lansarea publica a chatbotului Bard, pentru a ajunge din urma Microsoft. Lansarea ChatGPT, un chatbot al startupului OpenAI, sustinut de Microsoft, a provocat anul trecut o cursa in sectorul tehnologiei pentru a aduce inteligenta artificiala la dispozitia utilizatorilor.…

- Compania de mobila din Belarus Swed House, care vinde articole asemanatoare cu cele produse de gigantul suedez IKEA, a deschis sambata primul sau magazin la Moscova, primind o reactie initiala mixta din partea consumatorilor, transmite Reuters, citat de news.ro.IKEA a oprit toate operatiunile de…

- O aeronava Taromcare efectua cursa Tel Aviv-Bucuresti a aterizat de urgenta la Istanbul vineri dimineata din cauza unei amenintari cu bomba care, ulterior, s-a dovedit a fi falsa, informeaza operatorul aerian national. „Compania TAROM informeaza ca din cauza unui avertisment referitor la existenta unei…

- UTI Construction and Facility Management (UTI CFM), firma care va extide „terminalul plecari” de la Aeroportul Internațioanal „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, angajeaza mai mulți specialiști, iar salariile pot ajunge pana la 12.000 de lei pe luna.

- O femeie ce avea un copil mic cu ea a forțat ușile unei ieșiri de urgența și s-a dus pe caile de rulare ale Aeroportului Otopeni pentru a incerca sa prinda un avion Tarom ce se pusese deja in mișcare. Compania de Aeroporturi București (CNAB) a precizat ca incidentul a avut loc duminica, fiind vorba…