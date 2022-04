Flutur, băgat de Boc în ”Staborul” DNA Cluj! Procurorii anticorupție au inviat din morți! Tocmai acum, in preajma Sarbatorilor Pascale! Așa ca au organizat un flagrant de zile mari, au descins fara sa mai ceara niciun aviz politic și fara sa le pese de numele celui reținut! Și uite cum l-au luat ca din oala, chiar din biroul sau din cladirea Consiliului Județean […] The post Flutur, bagat de Boc in ”Staborul” DNA Cluj! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

