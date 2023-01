Stiri pe aceeasi tema

- Kraken, cea mai infecțioasa tulpina Covid-19, a ajuns in Romania! Medicii de la Institutul Matei Balș din București au confirmat cazuri de infectare cu aceasta tulpina. Astfel, primele doua cazuri de Kraken au fost inregistrate in Capitala. Iata ce simptome are boala!

- Romania se confrunta cu doua crize medicale simultan – de gripa și de coronavirus. Sunt insa pacienți care au fost confirmați pozitiv pentru ambele boli. Exista și un nume pentru astfel de cazuri: flurona. „Flurona” este termenul folosit la inceputul anului 2022 de specialiști pentru a descrie primul…

- Au aparut primele cazuri de imbolnavire simultana cu gripa și COVID. Infectia dubla poarta numele de Flurona, iar medicii avertizeaza ca simptomele sunt extrem de serioase, iar pacienții au nevoie de internare pentru a primi tratament. Deocamdata, toate cazurile au fost la copii. Primele cazuri de Flurona…

- O adolescenta de 16 ani din Galati a ajuns in stare grava la spital, vineri, dupa ce ar fi consumat substante interzise si a fost gasita inconstienta in toaleta liceului unde invata. Medicii au decis sa o transfere la Bucuresti, fata intrand in coma. Vineri dimineata, o eleva de 16 ani de la Liceul…

- Ministrul spaniol de Externe Jose Manuel Albares a anuntat, joi, ca a fost testat pozitiv pentru coronavirus. Oficialul spaniol a participat marți și miercuri la Reuniunea ministrilor de extrene NATO de la București. Oficialul diplomației spaniole a anunțat pe rețeaua de socializare ca are COVID, dar…

- China a raportat in weekend decesul a trei persoane la Beijing ca fiind primele cauzate de COVID-19 in sase luni, in conditiile in care cazurile continua sa creasca in capitala chineza, in ciuda politicii stricte de „zero” Covid, relateaza „The Guardian”. Primul deces, anuntat sambata de oficiali, a…

- Medicii si asistentii medicali din Italia suspendati din posturi intrucat nu s-au vaccinat impotriva COVID-19 vor fi in curand repusi in drepturi, a anuntat vineri noul ministrul italian al Sanatatii, Orazio Schillaci, potrivit Reuters. Decizia este motivata de o penurie ingrijoratoare de personal medical,…