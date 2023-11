Stiri pe aceeasi tema

- Boca Juniors (Argentina) și Fluminense (Brazilia) se infrunta astazi, de la ora 22:00, in finala Cupei Libertadores. Meciul nu e televizat in Romania, dar poate fi urmarit live pe GSP.ro. Boca Juniors - Fluminense, live de la 22:00 Peste 100.000 de fani ai celor de la Boca Juniors și Fluminense au…

- Boca Juniors și Fluminense se infrunta diseara, de la ora 22:00, in finala Copa Libertadores 2023. Mii de fani argentinieni au facut deplasarea la Rio de Janeiro, locul disputarii ultimului act. Puține evenimente trezesc emoțiile unei finale de Copa Libertadores. Totul devine și mai special cand fața…

- Suporterii celor de la Boca Juniors au luat cu asalt Rio de Janeiro, inaintea finalei Copa Libertadores. Aceștia au fost atacați de fanii brazilieni. Argentinienii vor infrunta Fluminense sambata, 4 noiembrie, de la 22:00. Suporterii Bocai au umplut orașul Rio de Janeiro cu doua zile inaintea marelui…

- Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), eliminare dramatica, dupa un meci incredibil, la WTA Transylvania Open Cluj-Napoca! Miriam Bulgaru, tenismena legitimata la CSM Unirea Alba Iulia, a facut meciul carierei in optimile de finala ale WTA Transylvania Open Cluj-Napoca!!! Sportiva din Cetatea Marii…

- Un alt succes pentru boxerii noștri pe ringul orașului Budva, Muntenegru. Alexandru Paraschiv l-a invins pe rusul Tarkhan Idigov și miine seara va lupta pentru titlul de campion la categoria 67 kg cu italianul Gianluigi Palanga. Vasile Cebotari l-a invins pe Almir Memic din Serbia și in lupta finala…

- Cea mai frumoasa fata de la un concurs de frumusețe din Ungaria a fost desemnata o tanara din Romania, din județul Harghita. Finala naționala a concursului Miss Univers Ungaria 2023 a avut loc in data de 29 septembrie. La competiție au participat 16 fete. Caștigatoarea va reprezenta Ungaria in El…

- Am vazut in tenis victorii incredibile, ireale, de ținut minte pe viața, dar așa ceva n-am vazut vreodata și nici nu credeam ca se poate: nu doar o victorie pentru Istorie, ci o victorie impotriva Istoriei!

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo (38 de ani) a marcat doua goluri in finala Arab Club Champions Cup, caștigata de Al Nassr cu 2-1 in fața lui Al Hilal. Lusitanul a suferit insa o accidentare și a fost scos de pe teren cu targa in prelungirile partidei. Cristiano Ronaldo a avut o prestație de vis…