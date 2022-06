Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman profita in continuare de vacanța. Dupa ce a anunțat ca s-a logodit si ca va avea un copil, fotbalistul roș-albaștrilor a avut astazi cununia civila cu Ioana Timofeciuc. Cei doi formeaza un cuplu de mai mulți ani. Ioana s-a mandrit cu burtica de mama in majoritatea pozelor. Mirii au ales…

- Bucurie mare in showbiz-ul romanesc! Florin Salam și Roxana Dobre s-au casatorit in urma cu puțin timp in urma, in Constanța, intr-un cadru de poveste. Copiii manelistului au fost prezenți la marele eveniment și au purtat ținute spectaculoase, iar Betty Vișanescu a fost cea care a postat o serie de…

- Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc formeaza un cuplu de mai bine de un an, inca de pe vremea cand antrenorul se iubea cu Anamaria Prodan. Recent, aceștia au devenit parinți de baiețel, insa vor sa faca și pasul cel mare, mai exact nunta. Cand va avea loc evenimentul.

- Florinel Coman va fi tata pentru prima oara. Fotbalistul de 24 de ani a anunțat ca iubita lui, frumoasa Ioana Timofeciuc, este insarcinata cu primul lor copil. Cu cateva zile in urma, cei doi au dezvaluit ca s-au logodit.

- Florinel Coman (24 de ani) și Ioana Timofeciuc, logodnica sa, vor deveni in curand parinți. Fotbalistul de la FCSB a postat un mesaj emoționant dedicat viitorului sau copil. Declarația de dragoste facuta de Florinel Coman „Buna, bebe. Eu și mama ta abia așteptam sa facem cunoștinta cu tine, sa te ținem…

- La numai 24 de ani, Florinel Coman a decis sa faca marele pas și și-a cerut in casatorie iubita. Fotbalistul a pus la cale o cerere in casatorie fastuoasa la Castelul Cantacuzino, intr-un cadru de basm. Ioana Timofeciuc a etalat deja inelul de logodna pe care i l-a oferit sportivul.

- Bucurie mare in showbiz-ul romanesc! ZED, cunoscut drept ”Regele șoselelor” a cerut-o in casatorie pe iubita lui, Alina Rugina. Partenera lui de viața a fost surprinsa cu o cerere in casatorie, dar și cu un inel in valoare de mii de euro. Iata cum arata inelul pe care i l-a pus pe deget!

- Bucurie mare in familia lui Gigi Becali! Fiica cea mare a afaceristului, Teodora, este insarcinata pentru a doua oara. Marele anunț a fost facut de Gigi Becali, chiar de Paște. Latifundiarul din Pipera radiaza de fericire ca fiica lui il va face bunic pentru a doua oara la varsta de 63 de ani.