- Coalitia aflata la guvernare analizeaza masuri care sa ajute consumatorii, precum reducerea accizei la carburanti si TVA zero la alimente, dar trebuie avut in vedere impactul bugetar si modul in care acest lucru ar putea afecta investitiile, a afirmat, marti, ministrul Economiei, Florin Spataru.El a…

- "De aseara suntem in teren, verificam statiile, vom verifica modalitatea in care a fost vandut acest combustibil", ameninta autoritatile. Linistea s-a reinstalat in benzinariile din Iasi, dupa ce autoritatile au transmis mesaje clare ca nu sunt motive de ingrijorare. Benzinarii din intreaga tara au…

- Consiliul Concurentei monitorizeaza piata carburantilor si investigheaza situatiile in care preturile au crescut foarte mult, fara a avea o justificare economica. Anticiparea unui anumit pret ce ar trebui practicat de catre o companie si anuntarea acestuia in piata poate intra sub incidenta prevederilor…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta pentru stabilirea unor masuri bugetare in vederea sprijinirii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii. Ordonanta va asigura accesul intreprinderilor grav afectate de situatia economica actuala la un nou instrument de finantare.…

- Reprezentanții mai multor asociații de producatori agricoli din Romania susțin ca s-ar vedea o scadere nesemnificativa a prețului la produsele la raft, in cazul in care Guvernul reduce TVA-ul la zero pentru anumite alimente. Sorin Minea, vicepreședintele Romalimenta, spune ca prețurile ar…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut o intalnire de lucru cu viceprim-ministrul si ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Economiei, Florin Spataru, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, presedintele ANRE, Dumitru Chirita, reprezentanti ai…

- Executivul urmeaza sa aprobe Ordonanta de Urgenta privind formularul digital de intrare in Romania, a declarat miercuri prim-ministru Nicolae Ciuca, la inceputul sedintei de guvern. Conform proiectului de OUG, incepand cu data de 20 decembrie, persoanele care intra in Romania trebuie sa completeze formularul…