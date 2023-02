Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam a recunoscut ca e topit dupa copiii sai, iar ultimul sau gest demonstreaza din plin acest lucru. Cantarețul a facut cea mai recenta „aroganța” și și-a dus familia la restaurant cu limuzina. Reacția soției lui a amuzat internetul.

- Florin Salam a facut o aroganța! Imaginile sunt dovada clara ca manelistul considera ca nimic nu e prea mult atunci cand vine vorba despre fetele lui. Le-a dus la restaurant cu limuzina, iar imaginile au fost facute publice chiar de soția lui, Roxana Stoian.

- Tot mai multe femei decid sa caștige bani expunandu-se in iposteze provocatoare in mediul online. Fenomenul caștiga din ce in ce mai multe doritoare, cel mai recent exemplu venind din lumea sportului rege in Romania. Soția lui Cristian Daminuța și-a facut cont pe un site pentru adulți. Madalina a dezvaluit…

- De curand s-a aflat ca Mihai Bendeac este uimit de succesul impresionant pe care il are Fuego . „E foarte șmecher, jur”, a spus actorul despre artist, care a auzit declarațiile acestuia. Intr-un interviu pentru unica.ro , Fuego a declarat ca Bendeac a exagerat cu laudele și nu a exclus posibilitatea…

- Jean Gavril, concurentul de la America Express - Drumul Aurului, se mandrește cu o familie minunata. Artistul are o soție superba și o fiica minunata. Hai sa vezi cum arata persoanele la care s-a gandit fara oprire in aventura din Mexic.

- O femeie și-a filmat pe ascuns soțul, ca sa arate ce obișnuiește acesta sa faca in timp ce mananca felii de pizza. Cand au vazut despre ce este vorba, mulți au ramas cu gura cascata. Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale.

- Soția președintelui lui Poli Iași, Cornel Șfaițer, a decedat la doar 57 de ani. Danielei Șfaițer i s-a facut rau și nu a mai putut fi salvata. Duminica dimineața, in ce se afla in casa familiei din Botoșani, Daniela Șfaițer a acuzat probleme de sanatate. Soțul ei a apelat de urgența la 112. Femeia a…