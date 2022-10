Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam și Mona Dansatoarea au trecut prin momente tensionate, in care bruneta a ajuns sa il injure pe cantareț. De la ce a pornit scandalul și cum a decurs, Mona Dansatoarea a facut declarații exclusive la Antena Stars.

- O tanara in varsta de 27 de ani nascut in Cernavoda isi cauta familia. Aceasta face un apel pe pagina The never forgotten Romanian children Copiii niciodata uitati ai Romaniei, unde sute de copii adoptati in strainatate incearca sa si gaseasca parintii biologici.Iata anuntul tinerei Salutari din America…

- Florin Salam, despre care site-ul stirileprotv.ro a spus ca ar fi murit, a revenit cu un nou mesaj pe rețelele sociale, in care amenința cu judecata și le cere jurnaliștilor sa-i lase familia in pace. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Dupa ce PRO TV a anuntat ca Florin Salam a murit dupa ce ar fi consumat droguri, manelistul si fiica acestuia au infirmat vestea pe retelele sociale. „Ne vom revedea curand la concerte. Va doresc sanatate tuturor", a scris Florin Salam pe pagina sa de socializare.

- Conform surselor Știrilor Pro TV, Florin Salam a decedat din cauza consumului de droguri. Florin Salam a lasat in urma o soție și cinci copii. Trei dintre aceștia, doua fetițe, Rania și Jacqueline și un baiețel, Simon Stefan, sunt din mariajul cu Roxana Dobre. De asemenea, manelistul mai avea doi copii…

- Florin Salam a ajuns la spital miercuri noapte. Artistul a fost testat și confirmat pozitiv cu COVID-19. In aceste momente, artistul are parte de ingrijiri medicale, iar familia ii este alaturi.

- Florin Salam are de ce sa sarbatoreasca, mai ales pentru ca va deveni bunic pentru a treia oara. Anunțul a fost facut pe rețelele de socializare. Manelistul are motive sa sarbatoreasca. In mediul onlinea fost publicata o imagine și cu ecografia bebelușului.