- Odata cu plecarea Ralucai Turcan si a lui Florin Citu la Guvern, in functia de vicepremier, respectiv de ministru de Finante, liberalii trebuie sa-si aleaga noi lideri de grup in Camera Depuatilor si in Senat. Potrivit unor surse liberale, deciziile urmeaza sa fie luate in sedintele de grupuri de…

- Deputații liberali Gabriel Andronache și Dan Vilceanu sunt cei doi favoriți la preluarea funcției de lider al grupului PNL de la Camera Deputaților, au declarat surse liberale, pentru MEDIAFAX. Aceleași surse citate au precizat ca Florin Roman, al carui nume a fost vehiculat in spațiul public…

- Deputatul Marian Ionut Stroe, propus pentru a ocupa functia de ministru al Tineretului si Sportului in Guvernul Orban, a declarat, miercuri, in cadrul audierilor in fata Comisiilor pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport din Camera Deputatilor si Senat ca isi propune o noua Lege a Sportului…

- "Asa cum e firesc, dupa desemnarea lui Ludovic Orban in functia de premier am inceput negocierile cu toate formatiunile semnatare ale motiunii de cenzura care a condus la caderea guvernului Dancila. De asemenea, o sa purtam negocieri om cu om, parlamentar cu parlamentar, astfel incat sa avem o majoritate…

- PNL a stabilit echipa de negociere care va se va ocupa de strangerea voturilor necesare pentru trecerea Guvernului Orban in Parlament. Printre acestia sunt liderii de grup de la Camera si Senat, adica Raluca Turcan si Florin Citu, dar si nume-supriza, cum e cazul vicepresedintelui Laurentiu Leoreanu,…

- Deputatii neafiliati Dumitru Lovin, Daniel Olteanu, Doru Oprișcan și Ion Tabugan, toți patru din fostul grup ALDE, s-au afiliat marți la grupul Pro Europa, a anunțat in plen liderul Pro Romania, Victor Ponta.De asemenea, grupul parlamentar al Pro Romania, in care s-au afliat in total 14 deputati…

- "A ramane independent pentru mine nu este o soluție. Vreau sa promovez niște legi care sa fie votate in Parlament. Voi lua decizia cea mai favorabila. Probabil ca ma voi afilia grupului PSD, categoric", a declarat Daniel Zamfir, luni, la Parlament. Senatorul iși dorește ca liderul ALDE, Calin…

- ALDE a pierdut cinci oameni la Camera Deputaților. Puterea a convocat Biroul Permanent, situația fiind favorabila pentru PSD. Este o noua lovitura pentru Calin Popescu Tariceanu. Dupa desființarea grupului de la Senat, se desființeaza și grupul din Camera Deputaților. Marian Cucșa a anunțat inca de…