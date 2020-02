Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta este condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, care a anuntat ca si-au inregistrat prezenta 287 parlamentari. La sedinta participa premierul Ludovic Orban si membrii Cabinetului. Motiunea de cenzura, intitulata "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democratiei romanesti" si semnata…

- Biroul Permanent National al PNL si grupurile parlamentare ale formatiunii se reunesc, luni, intr-o sedinta, la Camera Deputatilor, inainte de citirea motiunii de cenzura depuse de PSD. Biroul Permanent National al PNL, impreuna cu grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputatilor si Senat,…

- Consiliul National al PNL se reuneste la Parlament, duminica, pe ordinea de zi figurând pregatirea campaniei pentru alegerile locale, dar și raportul de activitate al Guvernului și bilantul politic al conducerii liberalilor si bilantul grupurilor parlamentare. La eveniment vor participa…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a anuntat, sambata, ca, in cazul in care este votata motiunea de cenzura si se ajunge la investirea unui nou guvern, parlamentarii partidului nu vor vota un guvern condus tot de Ludovic Orban. Simonis spune ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa tina cont…

- Comisia de cod electoral nu mai functioneaza, iar la prima sedinta de plen liberalii vor solicita dezbaterea proiectelor si intrarea lor la vot final, a declarat, joi, liderul grupului liberal din Camera Deputatilor, Florin Roman."Potrivit regulamentului, aceasta comisie nu mai functioneaza…

- "Vineri va trebui depusa motiunea de cenzura. Demiterea Guvernului Orban pentru incompetența. E un guvern toxic care trebuie demis de urgența", a spus Alfred Simonis. Marcel Ciolacu a spus ca demersul nu vizeaza preluarea guvernarii, ci intenția guvernanților de a modifica legea electorala.…

- Liderii PSD se întrunesc, marți, la Parlament, în prima ședința a Comitetului Executiv din acest an, pentru a discuta despre depunerea unei moțiuni de cenzura pentru demiterea Guvernului Orban și despre congresul PSD care urmeaza sa aiba loc în februarie. Potrivit liderului…