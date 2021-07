Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD Sector 1 Florin Manole a afirmat ca gradinitele cuprinse in programul educational si social „Gradinita de Vacanta” sunt inchise, cu toate ca ele trebuiau sa functioneze de la 1 iulie, asa cum este prevazut in hotararea consiliului local.

- Partia de schi din statiunea montana Borsa, situata in Muntii Pietrosul Rodnei, va fi data in folosinta la inceputul noului sezon de iarna, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Ionel Bogdan. "Estimarea noastra in urma discutiilor purtate cu reprezentantii…

- Organizatorii summitului Biden-Putin, care a inceput miercuri la Geneva, au acordat acces presei in sala summitului timp de cateva minute, pentru ca jurnalisti sa poata filma si striga intrebari inainte de inceperea discutiilor, relateaza The Associated Press. Casa Alba a anuntat ca presedintele…

- Primaria Ungheni a emis ieri o dispoziție prin care anunța vacanța in gradinițele din municipiu. astfel, patru gradinițe iși vor suspenda activitatea in luna iulie, doua in luna iunie, iar una deja s-a aflat in vacanța in lunile aprilie-mai. ”Prin Dispoziția 109-02/1-7 din 13 mai 2021 și in conformitate…

- Astazi, incepe oficial perioada dedicata reinscrierii copiilor care deja frecventeaza gradinița, pentru anul școlar 2021-2022. In acest an, reinscrierile pentru copiii care au frecventat deja cursurile invațamantului preșcolar, pentru anul școlar 2021-2022, incep cu doua saptamani mai devreme. Astfel,…

- Schimbarea destinației bazei materiale a școlilor, gradinițelor și oricaror altor instituții și unitați de invațamant preuniversitar de stat se poate face pentru orice tip de activitate, dupa 3 ani in care nu s-a mai desfașurat o activitate educaționala in acea cladire, de catre primarii și consilii…

- Daca mai aveți lucruri nerezolvate la banci ar fi cazul sa va grabiți, pentru ca sarbatorile Pascale vor perturba programul normal de funcționare. Afla chiar acum ce program vor avea sucursalele in zilele de 1, 2 și 3 mai. Marea majoritate a bancilor au publicat deja programul pentru 1 mai si pentru…

- Marile retele comerciale au anuntat un program special de lucru in perioada Sarbatorilor Pascale, respectiv 30 aprilie-3 mai. Astfel, magazinele PENNY vor fi inchise in duminica de Pasti, 2 mai, iar sambata, 1 mai, vor avea program in intervalul orar 6:00 - 18:00. Luni, a doua zi de Pasti,…