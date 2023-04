Stiri pe aceeasi tema

- A batut la ușa ta cineva” – cea mai recenta piesa interpretata de Florin Gherlea pe muzica scrisa de Nicolae Moldoveanu și text scris de Costache Ioanid Ne aflam in perioada Postului Mare iar pricesnele sunt des intalnite pe platformele de muzica dar și pe rețelele de socializare. Invierea Domnului…

- Formația Royal Unknown Artist (R.U.A.) a revenit in fața publicului cu un nou EP, care poarta numele de „Lights Get Low”. „Noul material conține șase piese care combina influențe de electro pop rock, fresh și dinamice in piesele «Sail Away» și «It’s Life», adauga energie și elemente de punk rock la…

- Formația timișoreana Phaser a lansat melodia „Armele Jos“ alaturi de George Hora, piesa avand parte și de un videoclip. „«Armele jos» e o piesa cu istorie multa. Din multe puncte de vedere. Dar ea a ajuns acum la voi așa cum trebuia sa ajunga: cantata alaturi prietenii mei buni din trupa Phaser“, a…

- Ana Kui a lansat piesa „Nevoie de tine“, melodia fiind inclusa pe albumul ei de debut, Ganduri țesute. Piesa a carei producție muzicala a fost realizata deproducatorul muzical Johnny Kui are și are parte de mixaj și master de Catalin Ivașcu. Anul trecut Ana Kui a aparut ca invitata speciala la concertul…

- Christine and The Queens a lansat single-ul “To Be Honest” și anunța noul album. Noul proiect va fi lansat pe 9 iunie prin Why Music in 3xLP, CD și formate digitale. Primul single al discului a fost lansat de Clara Amfo la BBC Radio 1 ca cea mai tare inregistrare din lume și este disponibil pentru streaming…

- Revenire spectaculoasa pentru Mara Georgescu care canta sub pseudonimul Mara G. Solista care a lansat “Mahala”, “Slobozia” sau “Trotinete” a revenit in atenția iubitorilor de muzica cu o noua piesa, creație proprie, in colaborare cu Arkanian care se numește ”Mai știi” și la care a filmat și un videoclip.…

- Anul a inceput bine pentru Mara G, revelația muzicala ce și a caștigat imediat publicul. Asta dupa ce a inceput sa lanseze piese sincere si directe interpretate la inceput cu numele sau real, Mara Georgescu. I, iar acum canta sub pseudonimul Mara G și a lansat impreuna cu traperul Alberto Grasu videoclipul…

- Shakira a lansat o recent o noua melodie, in care ii ataca fara menajamente pe Gerard Pique și pe noua sa partenera, Clara Chia Marti. Melodia a devenit rapid virala pe internet, iar fanii artistei au fost entuziaști fața de acest nou stil muzical.