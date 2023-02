Stiri pe aceeasi tema

- Florin Gardos a facut o propunere „nebuna” si a cerut statuie pentru Mihai Pintilii daca ia titlul, dupa ce Gigi Becali a anuntat ca se pregateste deja de Liga Campionilor. Helmut Duckadam ii spulbera visul lui Gigi Becali de a ajunge la banii din Liga Campionilor: „Nicio sansa in urmatorii 20 de ani„.…

- O femeie care a implinit 100 de ani a dezvaluit ca secretul longevitații și al fericirii este sa eviți sa vorbești cu ”barbați straini”.Olive Westerman este din Marea Britanie, dar a calatorit mult prin lume impreuna cu soțul ei Sam, scriitor și ghid turistic. Ei au locuit in Singapore timp de trei…

- Dupa perioada sarbatorilor de iarna, in care romanii dau iama in cele mai gustoase preparate tradiționale, bogate in calorii, in luna ianuarie, cei mai mulți dintre aceștia urmeaza tot felul de diete și cure de slabire, pentru a scapa de cateva kilograme. De ce este recomandat sa consumi mancarea rece.…

- Mulți oameni se confrunta in zilele noastre cu caderea parului. Unele domnișoare se tem mai ales de acest lucru pentru ca apeleaza des la diverse tipuri de extensii și iși vopsesc de multe ori podoaba capilara. Un specialist a dezvaluit care este trucul simplu care te va ajuta in acest sens. Secretul…

- Romanii obișnuiesc sa prepare cu ocazia Sarbatorilor de Iarna delicioasa piftie. Fiecare are rețeta proprie, insa acum, Catalin Scarlatescu și-a dezvaluit rețeta de piftie cu care iși rasfața familia, an de an, de Craciun. Care este secretul lui Catalin Scarlatescu și ingredientul special pentru cea…

- Alexia Eram, fiica prezentatoarei Știrilor Pro TV, Andreea Esca, a marturisit in exclusivitate pentru Playtech Știri ca n-a tentat-o niciodata sa calce pe urmele mamei, intrucat știrile i se par un domeniu mult prea serios pentru ea. Bruneta in varsta de 22 de ani și-ar dori insa sa fie gazda unei emisiuni…

- Intr-un interviu, prezentatorul Șerban Copoț a vorbit despre casnicia pe care o are de peste 15 ani cu soția sa. El s-a referit la ce a invațat de la ea, cum l-a schimbat soția, dar și cum reușesc sa treaca peste neințelegeri in așa fel incat sa nu le afecteze relația. Iata ce a declarat.