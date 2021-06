Stiri pe aceeasi tema

- O noua ediție din Chefi la cuțite, o noua eliminare! Ciprian Antone a plecat astazi acasa, Florin Dumitrescu ieșind pe minus cu inca un concurent. Ajuns in fața juraților alaturi de Victorina Matveev, in cele din urma, preparul concurentului lui Florin Dumitrescu a obținut mai puține puncte fața de…

- Inca o rasturnare incredibila de situație a avut loc la Chefi la cuțite. Catalin Scarlatescu l-a scapat pe Alex Badițioaia de la eliminare, folosind inca o amuleta surpriza. Iata pe cine a dat juratul afara din concurs, pentru a-l salva pe cuțitul de aur!

- Catalin Scarlatescu a pierdut inca o concurenta. In ediția din 1 iunie, celebrul bucatar a avut parte de o surpriza neplacuta. Preparatul lui Nico a obținut cel mai mic punctaj și a fost eliminata din concurs. Ediția de la „Chefi la cuțite” din 1 iunie a fost una plina de provocari neașteptate pentru…

- Echipa albastra a pierdut unul din membrii de baza! Fanii show-ului culinar sunt șocați de ultima eliminare din emisiunea Chefi la cuțite. Nimeni nu se aștepta ca tocmai unul din bucatarii pe care Dumitrescu se baza sa paraseasca proiectul atat de repede. Despre cine este vorba și care au fost criteriile…

- Ciprian Antone se numara printre cei mai simpatici concurenți din echipa albastra a lui Florin Dumitrescu, de la Chefi la cuțite, insa puțini sunt cei care știu detalii din viața lui. Mai exact, cine este, de fapt, soția concurentului? Ei bine, nimeni alta decat Bui Hong Nhung, tanara care a participat…

- Dupa ce a fost eliminata din echipa lui Catalin Scarlatescu, avand cel mai mic punctaj in aceasta seara la Chefi la cuțite, Mirela Negoița s-a intors in echipa albastra, echipa inițiala din care a facut parte, totul cu ajutorul amuletei lui Florin Dumitrescu.

- Ediția de luni seara, „ Chefi la cuțite ”, a fost una cu surprize pentru unul dintre jurați, dar și pentru cațiva dintre concurenți. . Theo Costache a fost concurentul care a parasit competiția. Inainte de a fi eliminat, acesta i-a sugerat discret lui Florin Dumitrescu, juratul din a carei echipa facea…

- O eliminare surpriza a avut loc in ediția din aceasta seara, in echipa lui Florin Dumitrescu la Chefi la cuțite. Theo Costache a fost concurentul care a parasit competiția, dupa ce i-a sugerat juratului, in mod subtil, sa-l trimita acasa și sa-l pastreze pe Ciprian Antone in locul lui. Florin Dumitrescu…