Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Pitbull Atodiresei și soția lui, Oana, au devenit parinți pentru prima oara in anul 2018, cand soția luptatorului a adus pe lume o fetița, pe Iris, acum in varsta de 5 ani. De atunci, viața lor s-a schimbat complet, iar sportivul și-a ținut departe familia de camerele de filmat, preferand sa aiba…

- Doua turiste au cheltuit 3.100 de euro pentru o vacanța care a devenit un adevarat coșmar. Femeile declara ca sunt inca șocate de ceea ce li s-a intamplat la hotel. Doua surori din Marea Britanie au decis sa iși petreaca vacanța in Mexic și au achitat suma de 2.700 de lire sterline pentru aceasta,…

- Dupa ce a avut parte de surpriza serii la Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu a publicat in mediul online un mesaj emoționant, marturisind ce sentimente l-au incercat atunci cand și-a vazut soția și cele doua fiice in platoul emisiunii culinare.

- Cristina Dumitrescu alaturi de cele doua fiice au venit in ediția 20 a emisiunii Chefi la Cuțite pentru a-i face o surpriza soțului sau, chef Florin Dumitrescu. Celebrul jurat a fost surprins de apariția celor trei in platoul emisiunii.

- Florin Dumitrescu a avut parte de o surpriza de proporții in ediția din aceasta seara. Soția juratului, Cristina, impreuna cu Ava și Mia, au gatit la Chefi la cuțite. In tot acest timp, celebrul chef a crezut ca partenera sa este la un eveniment, in timp ce fiicele sale se aflau la școala. Imediat dupa…

- In ediția din aceasta seara, Florin Dumitrescu a fost luat prin surprindere de soția sa, Cristina și cele doua fiice. Partenera juratului de la Chefi la cuțite a gatit alaturi de Mia și Ava, fiind pentru prima data cand au venit in platou. Iata cum a reacționat Florin Dumitrescu atunci cand a vazut…

- Una dintre marile surprize din ediția 20 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 a fost sa o vedem in bucatarie pe Cristina, soția lui Florin Dumitrescu, alaturi de cele doua fiice ale lor, Mia și Ava. Cand s-au deschis ușile și a dat cu ochii de ele, juratul a avut o reacție savuroasa.

- Este o zi speciala in familia lui Florin Dumitrescu! El și soția lui implinesc astazi, 8 mai, 10 ani de casnicie. Celebrul jurat de la Chefi la cuțite a surprins pe toata lumea cu mesajul emoționant pe care l-a scris pentru soția lui, intr-un moment atat de deosebit.