Florin Cîțu taie orice speranță: „Reducerea accizei la carburanți, subiect închis” Președintele PNL, Florin Cițu, susține ca la nivelul coaliției subiectul reducerii accizei la carburanți a fost inchis, un preț mai mic fiind posibil doar odata cu creșterea producției. „Restul sunt utopii și mesaje politice care nu ajuta pe nimeni”, a spus liberalul. „In coaliție nu se discuta. In coaliție subiectul a fost inchis. Poate la […] The post Florin Cițu taie orice speranța: „Reducerea accizei la carburanți, subiect inchis” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

