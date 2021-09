Florin Cîțu, supărat ca în desenele animate Dupa episodul Superman, in care ne-a aratat cum știe “sa zboare”, premierul Florin Cițu mai face o gluma pe Instagram și posteaza un personaj din desene animate, suparat pentru ca cei din jurul sau mint. „The face you give someone when you know they’re lying, but you just want to see how far they will […] The post Florin Cițu, suparat ca in desenele animate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- In plina criza politica și guvernamentala, premierul Florin Cițu a postat pe contul sau de Instagram un clip in care apare in ipostaza de Superman. Clipul, un trucaj animat, are ca titlu ”Tehnologia asta” și un emoticon,și ni-l prezinta pe Florin Cițu in acțiuni de salvare din filmele cu super-eroul.…

- Președintele Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 18 august 2021, decretul de numire in funcția de membru al Guvernului a lui Dan Vilceanu, ministrul Finanțelor. La data publicarii prezentului decret in Monitorul Oficial al Romaniei, inceteaza efectele Decretului pentru desemnarea lui Florin Cițu ca ministru…

- Atmosfera este tot mai apasatoare in Partidul Național Liberal. Președintele PNL, Ludovic Orban nu va fi prezent azi la ședința BPN a PNL anunțata aseara tarziu de premierul Florin Cițu, spun surse liberale. In ședința de azi, despre care Ludovic Orban a spus ca a fost anunțat printr-un sms, urmeaza…

- Președintele PNL Ludovic Orban a reacționat dur, sambata, intr-o postare pe Facebook, la adresa lui Florin Cițu, dupa ce acesta a continuat, de la Palatul Victoria, sa sfideze minimalizand scandalul provocat de dezvaluirile legate de dosarul penal și de condamnarea sa in SUA, cu peste 20 de ani in urma,…

- In anul 2000 cand Florin Cițu avea 28 de ani se afla de 8 ani in Iowa și iși susținea doctoratul. In noaptea in care a fost depistat baut la volan, actualul premier conducea o mașina sport, un Ford Probe din anii 90. La Briefingul la care a recunoscut intamplarea din 2000, Cițu a spus […] The post FOTO…

- Legea statului american Iowa, unde premierul Florin Cițu a fost prins baut la volan in urma cu 20 de ani, pedepsește conducerea unui autovehicul sub influența bauturilor alcoolice cu inchisoare și amenda. Potrivit legii din Iowa, șoferii de vehicule non-comerciale, cu varsta de peste 21 de ani, care…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la Digi24, ca iși va scrie demisia inainte de 25 septembrie, ziua Congresului PNL. Mai mult, daca va pierde alegerile, va pleca din funcția de șef al Camerei Deputaților, a spus Orban. Anunțul lui Orban este un mesaj subtil catre Florin Cițu,…

- Președintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in parcul Comana din județul Giurgiu, a susținut o conferința de presa. Jurnaliștii l-au intrebat cum privește scandalurile dese din PNL in contextul campaniei electorale, dar și tensiunile existente intre Florin Cițu și Ludovic Orban, cei doi candidați la…