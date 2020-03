Florin Cîţu semnează deja ca premierul DOCUMENT Votul in Parlament pentru Guvernul Cițu va fi dat joi, de la ora 16.00, au decis, luni, Birourile permanente reunite. In aceeași zi este așteptata Curtea Constituționala sa se pronunțe asupra ordonanței de urgența privind anticipatele. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca PSD va fi prezent joi in Parlament, dar nu va vota Guvernul Cițu. Ciolacu l-a invitat pe liderul PNL, Ludovic Orban, sa iasa in fața romanilor sa iși asume responsabilitatea ca este nevoie de un guvern legitim pentru a gestiona criza privind coronavirus. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

