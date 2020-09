Florin Cîțu, mesaj pentru PSD: Acest guvern a scos taxele introduse de voi! „Semne bune. Socialiștii delireaza. Degeaba incercați, tovarași, cu tot felul de scenarii apocaliptice pentru anul viitor. Nu va mai crede nimeni. Acest guvern a scos taxele introduse de VOI. Mai mult, ați introdus taxe cand economia globala era ok. Asta da ticaloșie”, a scris Cițu pe Facebook. „Sa recapitulam. Am eliminat supraacciza la combustibil și imediat a SCAZUT prețul la pompa pentru TOȚI romanii. Am eliminat una dintre cele mai perverse taxe, supraimpozitarea contractelor part-time. Cat de ticaloși sa fiți sa-i taxați pe oameni pentru veniturile pe care nu le au? Atat de ticaloși. Am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, lanseaza un atac dur la adresa celor de la PSD pe care ii catalogheaza drept ”tovarași care delireaza”. Cițu susține ca toți oamenii resimt beneficiile guvernarii liberale, iar criticile aduse de PSD sunt inutile.Citește și: VERDICT - 10 cu Dana Budeanu:…

- Ministrul finantelor, Florin Citu, a negat ca Guvernul PNL ar urma sa taie salariile bugetarilor si pensiile si a precizat ca o guvernare liberala inseamna taxe mai mici si mai putine pe care trebuie sa le plateasca toata lumea, informeaza Agerpres.Florin Citu a subliniat ca actualul Guvern a eliminat…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, considera ca in trimestrul trei riscul cel mare privind evolutia economiei vine din partea agriculturii, dar ca isi mentine opinia ca Romania va evita recesiunea economica, iar taxele nu vor creste.

- Economia Romaniei a scazut cu 12,3% in trimestrul al doilea, fața de primul trimestru. In prima jumatate a anului, PIB-ul s-a contractat cu 4,7% Economia Romaniei a consemnat un declin de 12,3% in trimestrul doi al acestui an comparativ cu primul trimestru, potrivit datelor publicate vineri de Institutul…

- „O veste excelenta pentru toti romanii! Am redus seminificativ planul de imprumuturi pentru luna august. V-am spus ca vin cu o surpriza majora. Nu a fost usor dar am reusit. Mai urmeaza si altele. Avem un buffer la nivel record, in contul nostru de la BNR”, a scris Florin Citu luni pe Facebook. MInistrul…

- Eurostat distruge propaganda mizerabila pe care o face PSD in aceste zile cu privire la rata inflatiei, scrie ministrul Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. Potrivit acestuia, datele publicate vineri de Oficiul european de statistica arata ca rata inflatiei a scazut in guvernarea liberala…

- „Marcel Ciolacu, acum din intamplare in functia de presedinte al Camerei Deputatilor, santajeaza public Guvernul Romaniei! Din functia de presedinte al CD, Marcel Ciolacu, cere guvernului sa nu respecte Constitutia Romaniei. Cat tupeu. Cata ipocrizie. Intarzie voit legea care salveaza vieti in Romania…

- ”Ciolacu trebuie sa-si ceara scuze romanilor! Datele oficiale confirma: masurile Guvernului luate la timp in perioada de stare de urgenta au mentinut puterea de cumparare pentru toti romanii”, afirma Florin Citu, luni, intr-o postare pe Facebook. El citeaza date de la INS conform carora ”In luna mai…