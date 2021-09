Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților și președintele PNL, Ludovic Orban, și-a aparat, miercuri, decizia de a convoca, impreuna cu președintele Senatului, plenul reunit al Parlamentului pentru citirea moțiunii de cenzura depuse de USR PLUS și AUR. Acesta a declarat ca ordinea de zi privind dezbaterea și…

- Ludovic Orban și Anca Dragu au convocat plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului pentru joi la ora 16:00 pentru prezentarea moțiunii de cenzura depusa de catre USR-PLUS și AUR, potrivit unui document oficial. Președintele Camerei Deputaților a subliniat, intr-o declarație facuta miercuri…

- Premierul Florin Cițu nu exclude sancțiuni pe linie interna, de partid, pentru președintele PNL, Ludovic Orban. Acesta a convocat plenul reunit al Parlamentului pentru moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Intrebat, dupa ședința interna a PNL, daca președintele partidului, Ludovic Orban, risca…

- ​​Cu mai multe decizii ale CCR în mâna, Ludovic Orban a decis sa dea drumul moțiunii de cenzura a USR-PLUS și AUR. El a anunțat ca va informa Guvernul despre moțiune și va încerca sa stabileasca calendarul dezbaterii și votului în birourile permanente. ”Ca președinte…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a prezentat, marți, o decizie din 2010 a Curții Constituționale care obliga Parlamentul sa respecte termenul de cinci zile pentru prezentarea și dezbaterea unei moțiuni de cenzura. Totul are loc in contextul in care cea de-a patra ședința a Birourilor…

- Intrebat ce va face marți, ca președinte al Camerei Deputaților, in continuarea traseului legal al moțiunii de cenzura, Ludovic Orban a anunțat ca va comunica Guvernului documentul daca se va bloca acțiunea a patra oara.„Daca maine nu va fi cvorum... Eu nu pot sa blochez o moțiune de cenzura. Pentru…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a anunțat, luni seara, la Realitatea TV, ca, in cazul in care se vor incerca noi tertipuri in ședința de marți a Birourilor Permanente Reunite ale celor doua Camere, va trimite personal moțiunea de cenzura Guvernului. „Voi comunica moțiunea și vor curge…

- Sedința birourilor permanente ale parlamentului în care trebuia sa se stabileasca calendarul moțiunii de cenzura a USR-PLUS și AUR a fost amânata sâmbata dimineața din nou, din lipsa de cvorum. Reprezentanții PNL, PSD și UDMR au boicotat ședința concocata de președintele Camerei…