Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu, va efectua o vizita oficiala la Kiev, la invitația presedintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stafanciuk, a informat, miercuri, Camera superioara a Parlamentului de la Bucuresti. Detaliile vizitei urmeaza sa fie stabilite de partea romana si cea ucraineana, arata…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a fost invitat sa efectueze o vizita oficiala in Kiev, Ucraina, de catre Presedintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stafanciuk, a transmis, miercuri, Senatul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a fost invitat de presedintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stafanciuk, sa efectueze o vizita oficiala la Kiev, informeaza miercuri, 13 aprilie, Camera superioara a Parlamentului de la Bucuresti.Potrivit Senatului, detaliile vizitei urmeaza sa fie stabilite de…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a fost invitat sa efectueze o vizita oficiala in Ucraina, a transmis, miercuri, Senatul. El ar putea ajunge la Kiev miercurea viitoare. ”Presedintele Senatului, Florin Citu, a fost invitat sa efectueze o vizita oficiala in Kiev, Ucraina, de catre Presedintele Radei…

- Președintele Volodimir Zelenski se adreseaza Parlamentul de la București, luni, seara de la ora 19.00, iar la eveniment participa și premierul Nicolae Ciuca. „Ora 19.00 Participare la ședința comuna a Camerei Deputaților și Senatului Romaniei, prilejuita de intervenția președintelui Ucrainei, Volodimir…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a anuntat, vineri, 1 aprilie, ca presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va adresa Parlamentului luni, incepand cu ora 19.00."Luni, la ora 19,00. Am vorbit cu premierul. Stiti ca in SUA am aranjat aceasta convorbire. Va fi luni, la ora 19,00, in plenul comun.…

- Dupa Kamala Harris, vicepreședintele SUA, care a venit la București, unde s-a intalnit cu Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca, președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Florin Cițu și Marcel Ciolacu, și miniștrii Guvernului Romaniei, de data aceasta presedintele Statelor Unite, Joe Biden,…

- Marcel Ciolacu (PSD) și Florin Cițu (PNL) au fost convocați de urgența, astazi, la Palatul Cotroceni.Cei doi politicieni sunt așteptați la ora 13:00, dupa ce se va termina ședința CSAT, convocata de la ora 11:00. Informația a fost confirmata și de Administrația Prezidențiala, intr-un comunicat de presa."Intalnire…