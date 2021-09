Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat ca asteapta USR PLUS la negocieri pentru refacerea coalitiei de guvernare, dupa ce scapa de PSD si AUR. Declaratiile premierului vin in contextul in care CCR urmeaza sa se pronunte pe sesizarea cu privire la motiunea de cenzura, al carui vot este amanat in Parlament,…

- Conducerea PNL a adopted, sambata, o rezoluție prin care asigura „cetațenii și mediul de afaceri, care au exprimat ingrijorari cu privire la stabilitatea politica din Romania”, ca sunt „perfect conștienți de responsabilitațile PNL” .

- Liderul USR, Dan Barna, este de parere ca moțiune de cenzura pe care a depus-o alaturi de AUR va fi blocata, cel mai probabil de ”acest bloc solidar Florin Citu – Marcel Ciolacu, PNL – PSD”. „Mi-as dori ca marți sa se voteze moțiunea de cenzura. Din ce am vazut in Parlament, acest bloc solidar Florin…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri seara, ca le-a transmis colegilor din USR PLUS ca guvernarea in formula de coalitie poate sa mearga mai departe daca retrag motiunea de cenzura si se reasaza la masa discutiilor. "Le-am spus colegilor de la USR ca inca putem sa mergem mai departe,…

- Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR PLUS, a reclamat, marți, un ”abuz al majoritații”, dupa ce ședința Birourilor Permanente Reunite in care trebuia sa fie stabilit calendarul moțiunii a fost boicotata din nou. Acesta spune ca singura soluție pentru ieșirea din criza politica este ca premierul Florin…

- Premierul Florin Cițu a subliniat joi, dupa ședința PNL in care a primit sprijin pentru a continua ca premier, ca miniștrii USR-PLUS ar trebui sa demisioneze daca merg mai departe cu moțiunea de cenzura impotriva guvernului. „Cred ca in Romania mai avem onoare. Cand ai ieșit in strada impotriva lui…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, transmite, miercuri, reprezentantilor USR PLUS sa iasa de la guvernare sau sa semneze motiunea de cenzura a social-democratilor. "Pentru a nu fi din nou penibili, USR PLUS au doar doua solutii: iesiti de la guvernare sau semnati motiunea de cenzura a PSD! Ambele variante…

- Premierul Florin Citu a transmis ca esecul „Aliantei PSD-AUR” privind motiunea de cenzura era previzibil, precizand ca motiunea a fost una de „fatada”, in care nici presedintele PSD nu a crezut.