Stiri pe aceeasi tema

- Filialele conduse de Ilie Bolojan (Bihor), Iulian Dumitrescu (Prahova), Dan Motreanu (Giurgiu) si Bogdan Hutuca (Constanta) se situeaza in primele 7 organizatii PNL dupa numarul de delegati care vor vota la Congresul din septembrie, potrivit datelor obtinute de News.ro. Cei patru lideri inca nu si-au…

- Cei patru lideri inca nu si-au manifestat sustinerea clara nici pentru Ludovic Orban, nici pentru Florin Citu. Coalizarea celor patru in tabara unuia dintre candidati ar transa soarta Congresului PNL. De altfel, Ilie Bolojan, Iulian Dumitrescu si Dan Motreanu urmeaza sa aiba o intalnire decisiva zilele…

- In cursul acestei zile, liderii liberali indeciși din teritoriu se intalnesc pentru a discuta o eventuala susținere a unui candidat la Congresul PNL din toamna, anunța surse politice. Nehotarate sunt și cele mai puternice organizațiile județene, respectiv Bihor, Alba, Giurgiu, Constanța, Arad.…

- Ludovic Orban și Florin Cițu și-au anunțat prezența la alegerile de sambata, la Oradea, alegeri la care va fi aleasa conducerea PNL Bihor. Singurul candidat este Ilie Bolojan, actualul președinte al organizației și unul dintre liderii de marca ai PNL, care nu s-au decis pe cine vor susține la Congres.…

- Presedintele PNL Bihor, Ilie Bolojan, a declarat ca organizatia pe care o conduce se va pronunta pe cine va sustine la Congresul PNL din luna septembrie, dupa data de 17 iulie cand are loc conferinta judeteana. ”Orice presedinte de organizatie, cum este si cazul meu, poate sa aiba o parere personala,…

- Prim-ministrul Florin Cițu a avut, marți, 08 iunie o intrevedere cu președintele Statului Israel, Reuven Rivlin, aflat in Romania in vizita de stat, in perioada 8-10 iunie 2021, la invitația președintelui Klaus Iohannis. In cadrul discuțiilor, premierul Florin Cițu a evidențiat caracterul special al…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca reformele pe care le face Cabinetul Citu sunt necesare si sunt conforme cu programul de guvernare. "Apar foarte multe informatii in media care nu sunt conforme cu realitatea, multe dintre ele. Reformele pe care le face Guvernul condus de premierul…

- Ludovic Orban a declarat ca orice vrea sa candideze la sefia PNL o poate face si, in cazul in care va avea un contracandidat la functia de presedinte al formatiunii, il asigura pe acesta ca va desfasura o campanie corecta, pozitiva si care sa fie spre binele partidului. „Oricine vrea sa candideze, poate…