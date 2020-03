Florin Cîțu: Ford Craiova va plăti 14 zile șomajul tehnic pentru angajați. Suntem în discuții pentru a găsi soluții „Am primit si noi astazi informatia de la Ford. Compania va sustine primele doua saptamani somajul tehnic. Suntem in discutii cu Ford cum putem sa ajutam dupa aceea. Intentia noastra este ca nicio companie, pe cat posibil, sa nu fie afectata permanent in aceasta perioada, sa sustinem toata industria sa putem sa trecem peste. Am un mesaj pentru celelalte companii care o duc mai bine in aceasta perioada si sunt cateva companii care o duc mai bine: sa-si plateasca impozitele la timp, pentru ca acele impozite le vom redistribui catre acele sectoare din economie care nu o duc foarte bine", a spus… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

