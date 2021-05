Premierul Florin Cițu a devenit actor in unul din spoturile pentru promovarea campaniei de vaccinare. Acesta povestește ce a reprezentat pentru el vaccinarea și, totodata, revenirea la „normalitate”. „Acestea sunt cateva din spoturile pe care le veți vedea la TV. Știu ca multora ne-au lipsit cei dragi, sa ii știm in siguranța. Romanii trebuie sa se gandeasca la ce le este dor, lucrurile nu pot reveni la normalitate decat daca dispare pandemia. Poate va este dor de un concert, sa scapam de carantinari. Am vrut sa va arat ca premier ce inseamna un spot pentru mine. Ce conține vaccinul? Normalitate.…