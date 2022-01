Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu a afirmat, luni, la Parlament, ca sustine in continuare introducerea certificatului verde, el aratand ca, in lipsa acestuia, „nu vom putea sustine de la buget costurile suplimentare si pentru concedii medicale si pentru somaj tehnic, dar si pentru factura la energie”.

- „Ințeleg ca nu mai intereseaza pe nimeni și faptul ca avem peste 10.000 de cazuri zilnic și aceste cazuri cresc nu reprezinta o problema in acest moment. Pentru mine reprezinta și va spun de ce. 10.000 de persoane infectate inseamna concedii medicale, inseamna un cost pentru economie și societate, care…

- Președintele PNL, Florin Cițu, spune ca responsabilitatea pentru neadoptarea certificatului verde la locul de munca aparține PSD, care nu a susținut proiectul de lege depus in Parlament. Cițu a amintit ca in coaliție PNL și UDMR au fost favorabile proiectului, dar PSD s-a impotrivit.

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat, vineri, despre certificatul verde la locul de munca, ca singurul proiect depus este al PNL, in timp ce nimeni altcineva nu-și asuma o alta varianta. „Daca se doreste, decizia se ia la Guvern și proiectul de lege daca e bun și constitutional poate fi trimis…