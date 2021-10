Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Florin Cîtu este invitat, luni, în plenul Camerei Deputatilor, la ''Ora prim-ministrului'', pentru a prezenta un raport privind campania de vaccinare împotriva COVID-19, anunța Agerpres. Sedinta începe la ora 16,00 si are loc la solicitarea…

- Dupa ce USR-iștii i-au solicitat premierului sa vina in Parlament pentru a prezenta un raport cu privire la campania de vaccinare, Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat solicitarea formațiunii lui Dan Cioloș, chemandu-l luni, 11 octombrie, de la ora 16, pe Cițu la explicații. Surse din USR…

- Romania este codașa la vaccinare in Europa! Țara noastra a reușit sa vaccineze cu schema completa impotriva virusului SARS-CoV-2 doar 33% dintre adulti, potrivit unei analize CNN, in condițiile in care numarul de infectari a explodat in ultimele zile. Campania de vaccinare e coordonata direct de premierul…

- Intr-o postare pe facebbok, Vlad Voiculescu afirma ca in vremea in care era la Ministerul Sanatații, echipa condusa de consilierul sau Ștefan Voinea i-a transmis lui Florin Cițu o strategie de promovare a vaccinrii care includea implicarea voluntara a unora dintre cele mai importante agenții de advertising…

- Folosirea certificatului verde COVID in localitatile in care incidenta este mai mare 3 la mia de locuitori ne ajuta sa nu inchidem economia, susține premierul Florin Citu. Nu este o forma de discriminare, pentru ca accesul este permis atat celor vaccinați, cat și celor care au trecut prin boala sau…

- Florin Cițu a declarat joi seara, la TVR1, ca folosirea certificatului verde COVID, prin care persoanele atesta ca au fost imunizate impotriva COVID pentru a putea intra in mai multe locuri, precum restaurante, in localitatile cu incidenta mai mare 3 la mia de locuitori ne ajuta sa nu inchidem economia.…

- Florin Citu a cerut, joi, creșterea numarului de paturi la ATI la nivelul din iarna. Premierul spune ca trebuie accelerata campania de imunizare. De asemenea, va mentine programe agreate cu USR PLUS, precum loteria sau alte metode de incurajare a vaccinarii. “Trebuie sa fim pregatiti sa crestem numarul…

- Florin Citu a fost intrebat, joi seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, daca va avea o intalnire cu ANRE pe tema preturilor crescute la energie. “Am avut o intalnire, vom avea inca una saptamana viitoare, nu doar cu ANRE, am avut cu ANRE, cu ANCOM, cu Transelectrica si Consiliul…