- Institutul Național de Statistica arata ca prețurile de de consum in luna iulie 2020, comparativ cu luna iulie2019, au crescut cu 2,8%. Fața de iulie 2019, prețurile marfurilor alimentare au crescut cu 5,57%, marfurile nealimentare cu 0,88% ial prețurile serviciilor cu 3%. In același timp, ministrul…

- Intr-o postare pe pagina personala de facebook, ministrul de la Finanțe susține ca Guvernul a reușit sa reduca semnificativ inflația. „Nu mai exista DUBII: guvernarea liberala a dus la reducerea semnificativa a inflației. In luna iunie 2020 prețurile bunurilor de consum au crescut cu doar 0,08% fața…

- Deficitul comercial al Romaniei s-a adancit iar prețurile de consum au fost in luna iunie mai mari decat cele de acum un an. Acestea sunt cele doua vești rele primite de la Institutul Național de Statistica in dimineața de 10 iulie. Deficitul comercial al Romaniei pe primele cinci luni din 2020 este…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca PSD a intocmit un plan prin intermediul caruia intenționeaza ”sa vanda Romania”. Cițu arata ca PSD ar urma sa reduca drastic numarul bugetarilor, dar și alte masuri extrem de dure. ”PSD vinde Romania! Trebuie sa știți ce vrea sa faca PSD cu Romania. De doua…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca datele oficiale de la Institutul Național de Statistica ii confirma faptul ca a luat cele mai bune masuri pentru economie și arata ca in continuare va gandi un set de acțiuni pentru a reduce impactul pandemiei de coronavirus in economie.Citește…

- INS confirma previziunile ministrului de Finanțe, Florin Cițu. Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,3% in luna mai a acestui an, de la 2,7% in aprilie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,25%, serviciile cu 2,6%, iar marfurile nealimentare cu 0,15%, potrivit datelor publicate…

- Prim-ministrul din Fiji, Voreqe "Frank" Bainimarama, a declarat vineri ca acest stat insular din Oceanul Pacific nu mai are niciun caz activ de COVID-19, informeaza DPA, potrivit Agerpres."Desi numarul testarilor a crescut in fiecare zi, au trecut 45 de zile de cand am inregistrat ultimul…