- Ministrul Finantelor Florin Citu afirma duminica, intr-o postare pe Facebook, ca pachetul de sustinere a economiei va depasi 7% din PIB pana la finalul anului. el subliniaza ca programul masiv de stimulare a economiei a stopat declinul si garanteaza cresterea puternica in 2021. ”Fara precedent…

- Presedintele social-democratilor brasoveni, senatorul Marius Dunca, acuza guvernul PNL de "incompetenta in gestionarea economiei nationale", in urma declaratiilor facute de premierul Ludovic Orban si de ministrul Finantelor, Florin Citu cu privire la impactul crizei economice."In timp ce Comisia…

- Comisia Europeana a mentinut recent, pentru Romania, estimarea pentru o scadere economica de 6% in acest an, insa prognoza nu reflecta situatia reala a economiei, spune ministrul Finantelor, Florin Citu, la Profit.ro Financial Forum. Guvernul isi mentine propria tinta pentru o contractie a economiei…