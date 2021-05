Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu le-a transmis un mesaj romanilor aflați pe litoral. Va promit ca ne vedem vara aceasta și in Vama, a scris prim-ministrul pe Facebook. Va mulțumesc ca ați ales sa va vaccinați, doar așa revenim la all-nighters, a fost concluzia premierului. In mesajul sau premierul ii…

- Premierul Florin Citu a transmis, vineri, ca obiectivul sau si al Guvernului pe care il conduce ramane vaccinarea anti-COVID „cat mai rapida” a 10 milioane de romani. Cițu a adaugat ca, odata atins acest prag, autoritatile ar putea decide relaxarea totala a restricțiilor, inclusiv a obligativitații…

- Obiectivul Guvernului este vaccinarea anti-COVID-19 a 10 milioane de romani Premierul Florin Citu. Foto: Arhiva. Vaccinarea anti-COVID-19 a 10 milioane de români, cât mai rapid posibil, ramâne obiectivul Guvernului, reafirma premierul Florin Cîtu. Într-un…

- Premierul Florin Cițu anunța, intr-un mesaj pe Facebook, modificarile pe care le va face Guvernul odata cu prelungirea starii de alerta. Acesta spune ca va propune Comitetului Național pentru Situații de Urgența ca circulația credincioșilor de Paște sa fie posibila pana la ora 05:00, magazinele sa fie…

- Premierul Florin Cîțu a transmis ca protestul de la metrou este o acțiune ilegala pusa la cale de un ”fost deputat PSD care vede ca îi dispar sinecurile”. ”Un fost deputat PSD, care vede ca îi dispar sinecurile, face un protest ilegal. Despre asta este acțiunea…

- Premierul Florin Citu a catalogat protestul sindicalistilor de la metrou ca fiind ilegal si a transmis ca nimeni nu este mai presus de lege.Premierul Florin Citu precizeaza ca i-a transmis ministrului Transporturilor sa ia masuri, dupa protestul de la metrou."Un fost deputat PSD, care vede ca ii dispar…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca, in curand, se va deschide si cea de-a treia etapa de vaccinare. Potrivit acestuia, scopul autoritaților este acela de atingere a imunitatii colective de 70%. ”Revenim la normalitate. Peste 300 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 au fost deja administrate in…

- Premierul Florin Citu a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "vaccinurile aprobate in Uniunea Europeana si in Romania sunt sigure si eficiente", el aratand ca in curand in tara noastra va fi deschisa si etapa a treia de imunizare anti-COVID-19, "astfel incat oricine isi doreste sa se protejeze…