- Aproximativ 47 de muncitori sunt prinși sub daramaturi dupa ce o cladire in construcție s-a prabușit luni dupa-amiaza in orașul George din Africa de Sud, informeaza G4Media. „O echipa de aproximativ 70 de persoane se afla pe șantier in momentul prabușirii” cladirii in construcție, a precizat primaria.…

- Compania Huawei a dat in judecata statul roman, contestand decizia prin care i s-a respins cererea de autorizare pentru a utiliza echipamente 5G in infrastructura țarii. Acțiunea ii vizeaza pe prim-ministrul, Ministerul Cercetarii și Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), prin Administrația Prezidențiala.…

- Comisia aproba reintroducerea unei scheme de ajutor de stat a Romaniei in valoare de 2,5 miliarde EUR pentru sprijinirea intreprinderilor in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Comisia Europeana a aprobat reintroducerea unei scheme de ajutor de stat a Romaniei de aproximativ 2,5 miliarde…

- Comisia Europeana anunța ca “Uniunea Europeana NU interzice frigiderele, aparatele de aer condiționat sau cazanele / sistemele de incalzire (de exemplu centrale, boilere, incalzitoare, etc.) pe baza de combustibili fosili”. Aceasta precizare a fost postata pe facebook de Reprezentanța Comisiei Europene…

- USR, prin Departamentul de Politici Publice, monitorizeaza permanent implementarea PNRR in Romania. In cel mai recent raport pe care l-am publicat, aratam intarzierile mari – nu doar la reforme, dar și la investiții. Orice intarziere in depunerea cererilor de plata ne costa miliarde de euro fara de…

- Pompele de caldura sunt esențiale pentru tranziția catre o energie curata și pentru atingerea obiectivelor europene de neutralitate a emisiilor de dioxid de carbon pana in 2050, considera Comisia Europeana. Treptat, acestea vor ajunge sa incalzeasca tot mai multe cladiri. Planul Romaniei este ca actualele…

- Circa 300 de agricultori francezi si spanioli au blocat joi cu tractoarele punctul rutier de taxare Biriatou la frontiera dintre Franta si Spania, unde au transmis un „ultimatum” catre UE si institutiile comunitare, in special Comisia Europeana, cerand de la 1 iunie scutirea completa de taxe a combustibilului…

- Prima zi a reuniunii JAI din 4 – 5 martie 2024 nu a avut nicio tema despre primirea deplina a Romaniei sau a Bulgariei in Spațiul Schengen, dar Comisia Europeana a anunțat ca aloca 85 de milioane de euro pentru a intari granițele externe ale UE, mai precis cele ale Romaniei și Bulgariei. Consiliul JAI…