- Intr-o conferinta de presa sustinuta la Ministerul Finantelor, ministrul Florin Citu a anuntat deficitul bugetar cu care Romania a incheiat anul 2019. "Anul trecut s-a terminat cu un deficit bugetar de 4,6%, putin peste ceea ce estimam la rectificarea din noiembrie", a declarat ministrul Citu.…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca ministrul de Finanțe Florin Cițu nu se imprumuta la dobanzi mai mari decat cele acordate pe vremea cand miniștru de Finanțe a fost Eugen Teodorovici. Rareș Bogdan spune ca liberalii nu au de ales, ci sunt nevoiți sa ia imprumuturi din cauza situației…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, sustine ca Guvernul PSD a stiut inca de la inceputul anului ca va exista o pierdere de venituri de 12,8 miliarde de lei fata de proiectul de buget aprobat. Citu a prezentat, intr-o conferinta de presa sustinuta inainte ca Senatul sa dezbata motiunea simpla…

- "Voi prezenta cu documente cum au mințit și cum știau de situația economica de la început de an. Guvernul PSD a știut de la începutul anului ca fara masuri suplimentare deficitul va ajunge la 4%.", a spus Cîțu într-o conferința de presa ținuta luni la prânz. Știre…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, acuza ca fostul premier Viorica Dancila și Eugen Teodorovici, predecesorul sau, știau inca din luna martie ca deficitul bugetar va fi depașit in acest an. Afirmațiile lui Cițu vin in contextul in care PSD a anunțat o moțiune simpla impotriva sa. ”Momentul adevarului.Va…

- "Vedem cum Guvernul propus de domnii Iohannis si de Orban porneste cu stangul. Ne aflam in fata unei premiere, in sens negativ, prin faptul ca se cere Parlamentului votul de investitura pentru o echipa din care nu mai putin de trei ministri desemnati au fost respinsi la audierile din comisiile de…

- Guvernul propus de Klaus Iohannis si Ludovic Orban porneste cu stangul, prin faptul ca se cere Parlamentului votul de investitura pentru o echipa din care nu mai putin de trei ministri desemnati au fost respinsi la audierile din comisiile de specialitate, a afirmat luni premierul

- Execuția bugetului general consolidat, conform datelor operative anunțate de Ministerul Finanțelor, s-a incheiat pe primele noua luni ale anului 2019 cu un deficit de 26,97 miliarde de lei, respectiv 2,6% din PIB.Citește și: Eugen Teodorovici, dialog de inalta ținuta cu un parlamentar USR:…