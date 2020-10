Stiri pe aceeasi tema

- Demisii și in PSD Timiș, dupa alegerile locale din 27 septembrie. Social-democrații au inceput o analiza a rezultatelor. Ei au adunat sub 9.000 de voturi in Timișoara, unde vor avea doar trei consilieri locali. Organizația municipala are un nou președinte interimar.

- Apar primele „victime” si in PSD dupa scorul catastrofal de la alegerile locale, in special pe Timisoara. Presedintele organizatiei municipale, Florica Birsasteanu a decis sa demisoneze din functie. In locul lui a fost numit ca interimar consilierul judetean Mihai Ritivoiu. La alegerile locale din 27…

- Invitat joi seara la emisiunea Pressalert Live, moderata de jurnalistul Dragoș Boța, deputatul și liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, a declarat ca nimeni nu poate sa spuna ca Nicolae Robu nu a muncit de dimineața pana seara pentru acest oraș. „Putem recunoaște ca Nicolae Robu a facut multe greșeli,…

- Dan Diaconu a demisionat, astazi, din funcția de președinte al PNL Timișoara, a anunțat purtatorul de cuvant al partidului. Demisia omului promovat de Nicolae Robu vine la cateva ore dupa ce conducerea centrala a partidului a decis dizolvarea Biroului Permanent Județean al PNL Timiș. ”Au fost poate…

- Dan Diaconu a demisionat, astazi, din funcția de președinte al PNL Timișoara, a anunțat purtatorul de cuvant al partidului. Demisia omului promovat de Nicolae Robu vine la cateva ore dupa ce conducerea centrala a partidului a decis dizolvarea Biroului Permanent Județean al PNL Timiș. ”Au fost poate…

- PRESSALERT.ro va prezinta topul ilegalitaților comise in ultimii ani de administrația municipiului Timișoara, condusa de Nicolae Robu și care au fost dezvaluite de site-ul nostru. In majoritatea cazurilor, am fost singurii care am investigat și am scris despre gravele incalcari ale legii și despre legaturile…

- Corina Macri, președinte al Asociației Patronale HORETIM, a vorbit la emisiunea PRESSALERT LIVE despre neajunsurile celui mai mare oraș din vestul țarii in ceea ce privește turismul. Aceasta considera ca amanarea titlului de Capitala Europeana a Culturii pentru 2023 are și aspecte pozitive, și aspecte…

- Primul talk show online din Timișoara, PRESSALERT LIVE, revine dupa o pauza neașteptata provocata de criza de coronavirus. ”Tot ce s-a intamplat incepand cu luna martie ne-a dat planurile peste cap. Am decis ca este momentul sa reluam dezbaterile de la PRESSALERT LIVE. S-au intamplat foarte multe lucruri…