Stiri pe aceeasi tema

- Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii (SRI), este audiat de procurorii Secției pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Coldea a refuzat sa stea de vorba cu jurnaliștii inainte de a intra in sediul Secției Speciale. Tot marți a fost citat și…

- Fostul director adjunct al SRI, Florian Coldea, a fost citat, marți, la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), anunța Realitatea.netFostul numar 2 in SRI este așteptat la audieri la ora 11:00. Tot marți a fost citat și fostul șef al SRI Prahova, Sabin Iancu. Numele ambilor foști…

- „Constatam ca prin inființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție se creeaza o diferența de tratament juridic in cadrul aceleiași categorii de faptuitori — cetațeni ai Romaniei —, fara a exista vreo justificare obiectiva și rezonabila, ceea ce atrage incalcarea prevederilor din…

- Ministerul Justitiei organizeaza, miercuri, de la ora 11.00, dezbaterea publica a proiectului de lege pentru desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Asociatia „Forumul Judecatorilor din Romania” si Asociatia „Initiativa pentru Justitie” anunta public faptul ca reprezentantii…

- Ministerul Justitiei organizeaza, miercuri, de la ora 11.00, dezbaterea publica a proiectului de lege pentru desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Asociatia „Forumul Judecatorilor din Romania” si Asociatia „Initiativa pentru Justitie” anunta public faptul ca reprezentantii…

- Ministerul Justitiei organizeaza, miercuri, de la ora 11.00, dezbaterea publica a proiectului de lege pentru desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Asociatia „Forumul Judecatorilor din Romania” si Asociatia „Initiativa pentru Justitie” anunta public faptul ca reprezentantii…

- Propunerea legislativa de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) este deficitara si nu intruneste normele de tehnica legislativa cerute de lege, totodata fiind identica cu cea respinsa la finele anului trecut de Senat, se arata intr-o nota a Sectiei resurse umane…

- Anchetat penal de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor in Justiției (SIIJ) pentru fals in declarații, acte de comerț incompatibile cu funcția și trafic de influența, fostul judecator Bogdan Ion-Tudoran, care a inventat probe in dosarul Baneasa, se bucura deocamdata de „imunitate" din partea…