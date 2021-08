Stiri pe aceeasi tema

- Romania are probleme cu imbatranirea forței de munca din agricultura, avertizeaza ministrul Agriculturii, Adrian Oros, informeaza Rador.”Continuam programele privind instalarea tinerilor fermieri, incercam sa-i bugetam mai consistent și sa-i monitorizam pe acești tineri care se instaleaza in agricultura,…

- Elaborarea si punerea in aplicare a unei Strategii nationale de gestiune integrata a apei pentru agricultura va asigura cadrul pentru un program multianual de investitii publice in vederea modernizarii sistemului national de irigatii si sustinerea programului care vizeaza proiectele locale de irigatii,…

- N. Dumitrescu Prahovenii care doresc sa-și completeze stagiul de cotizare la pensie pentru perioadele in care nu au contribuit la fondul de pensii publice vor avea la dispoziție pentru aceasta facilitate mai mult timp. Dupa ce președintele Romaniei a promulgat, saptamana trecuta, legea care vizeaza…

- Prin noile reglementari, se introduce o noua categorie de produse farmaceutice, medicamentele esentiale, pentru care pretul maximal aprobat va fi media celor mai mici trei preturi din statele din Europa aflate in grupul de tari de comparatie, in loc de cel mai mic pret, cum este in prezent, transmite…

- Cheile Bicazului sunt situate in partea centrala a Munților Hașmaș, in nord-estul Romaniei in județele Neamț și Harghita. Axul principal este reprezentat de raul Bicaz. Cuprins: Despre Cheile Bicazului Locuri de vizitat in Cheile Bicazului și in imprejurimi Cum sa ajungi la Cheile Bicazului și ce…

- Film cu dedicație pentru Cițu și Nasui. Pentru ca asta știu sa faca, și, se pare ca fac mai mult decat bine, Alianta Producatorilor de Film a transmis prim-ministrului Florin Citu si ministrului Economiei, Claudiu Nasui, un videoclip . Acesta expune cu date clare potentialul cinematografic al Romaniei…

- Clubul Fermierilor Romani a anunțat luni prin intermediul unui comunicat ca va continua pentru al treilea an consecutiv programul "Tineri Lideri pentru Agricultura", care pregatește generațiile viitoare de fermieri și raspunde astfel unei nevoi majore existente nu doar in Romania, ci și la nivel european:…

- Ultimul an de pandemie s-a dovedit a fi un teren foarte fertil pentru teoriile conspirației, care au prins putere și au circulat online cu viteza luminii. De aceea, Centrul pentru Jurnalism independent, impreuna cu UNICEF in Romania, invita profesorii și elevii din Romania sa ia parte, in perioada 26…