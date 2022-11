Stiri pe aceeasi tema

- Florea Dascalu, director al Direcției de Intreținere Drumuri Naționale și Autostrazi din cadrul CNAIR, a fost reținut duminica, 23 octombrie, dupa ce a fost prins de procurorii DNA Timișoara cu mita de 10.000 de lei. Suma reprezenta a treia tranșa dintr-o ințelegere cu un om de afaceri, a informat publicația…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a declarat duminica, 23 octombrie, ca a luat act de reținerea de catre DNA a directorului Florea Dascalu și ca urmeaza sa ia o decizie privind suspendarea acestuia din functie dupa verdictul instanței.…

- CNAIR a reacționat, astazi, dupa ce DNA Timișoara l-a prins, ieri, in flagrant pe Florea Dascalu, director al Direcției de Intreținere Drumuri Naționale și Autostrazi, dupa ce a primit șpaga 10.000 lei. Acesta este acuzat ca a mai primit și alte tranșe de bani, dar și partide de vanatoare gratis pentru…

- Cristian Pistol, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, spune ca va lua o decizie privind o eventuala suspendare a directorului pentru intretinere al companiei, Florea Dascalu – acuzat de luare de mita și abuz in serviciu, in functie de…

- Operațiune a procurorilor DNA din Timișoara, sambata. Oamenii legii l-au reținut pe Florea Dascalu, directorul Direcției de Intreținere Drumuri Naționale și Autostrazi din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in urma unui flagrant. Individul, spun anchetatorii,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Timisoara au dispus inceperea urmaririi penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 23 octombrie 2022, a suspectului Dascalu Florea, director al Directiei de Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi din…

- DNA Timișoara a dispus reținerea pentru 24 de ore și inceperea urmaririi penale in cazul lui Florea Dascalu, director al Direcției de Intreținere Drumuri Naționale și Autostrazi din cadrul CNAIR . Suspectul a fost prins in urma unui flagrant, in momentul in care lua o mita de 10.000 de lei, informeaza…

- Un important oficial din CNAIR a fost prins, ieri, in flagrant de procurorii DNA Timisoara, in localitatea aradeana Chisineu Cris. Florea Dascalu, director al Direcției de Intreținere Drumuri Naționale și Autostrazi din cadrul CNAIR se intorcea de la o partida de vanatoare cu alti doi prieteni din Bucurelti…