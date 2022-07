Flight Cinema, expoziție exotică cu 150 de fluturi și activități pentru cei mici, în acest weekend la Iulius Town Timișoara, 8 iulie 2022: Dupa o saptamana caniculara, weekend-ul se anunța racoros, cu evenimente fresh, atat in aer liber, cat și in interiorul Iulius Town. Expoziție cu 150 de exemplare de fluturi, filme in aer liber, ateliere de creație și teatru cu papuși pentru copii se regasesc pe agenda acestui weekend. Flight Cinema readuce pe marele ecran din Iulius Gardens trei filme care au facut furori in lumea cinematografica. Vineri, 8 iulie, „Tenet” ne transpune in lumea spionajului, unde un singur personaj se lupta pentru salvarea intregii lumi. Sambata, agentul 007 reapare pe marele ecran, in… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

