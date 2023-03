Stiri pe aceeasi tema

- Alice Cavaleru le-a povestit fanilor ca ultima noapte a fost una alba in familia sa, dupa ce mezina familiei, Alegra, se confrunta cu probleme de sanatate. Soția lui Vladimir Draghia a spus și cum se simte fiica sa.

- Denisa Filcea este una dintre cele mai iubite apariții din mediul online și nu numai. Soția lui Flick are o mulțime de urmaritori pe rețelele de socializare și, pentru unele doamne și domnișoare, este un adevarat model de urmat. In aceasta seara, intr-un interviu pentru Xtra Night Show, vedeta a vorbit…

- Fostul selectioner Victor Piturca, retinut luni, in dosarul care vizeaza achizitii realizate in timpul pandemiei, a fost pus in libertate in aceasta dimineata. Intors acasa, el a fost intampinat de femeia care ii este alaturi de peste 30 de ani.

- Alice Cavaleru este plecata in Tenerife alaturi de Vladimir Draghia și cele doua fiice ale lor, Zora și Alegra. Vedeta a intampinat cateva probleme cu mezina familiei deoarece a inceput regresia somnului. Cu toate ca este obositor pentru aceasta, mai ales ca este in vacanța, iși dorește sa fie cat mai…

- Vladimir Draghia și-a pus in plan sa sarbatoreasca inceputul anului intr-o destinație exotica, insa imediat cum a ajuns, probleme au și inceput. Actorul a plecat cu Alice Cavaleru și fiicele lor in Tenerife, insa inceputul calatoriei i-a lasat cu gust amar.