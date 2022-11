Fletcher a lansat single-ul Suckerpunch

Stiri pe aceeasi tema

- Dora Gaitanovici continua seria pieselor inspirate din folclor, cu inserții mitice și lanseaza piesa „Moldoveanu”, cea de-a treia piesa de pe albumul care urmeaza sa fie lansat in aceasta toamna. Noul single vine in urma pieselor „Ana”, primul single lansat de pe album, care a devenit un adevarat succes…

- Bree Runway a lansat single-ul “That Girl”. Produsa de EASYFUNN (Charli XCX), piesa este o explozie sonora de ritmuri apocaliptice, sintetizatoare ondulate distorsionate și vocea amenințatoare a lui Bree și te transporta instantaneu de la rave-urile subterane murdare din estul Londrei la scena de bal…

- Fletcher a lansat albumul de debut “Girl Of My Dreams”. Produs executiv de Malay (Frank Ocean, Lorde) – care a condus și filmul FLETCHER You ruined New York City for me și THE S(EX) TAPES, un EP din 2020 care a ajuns pe locul 1 pe iTunes in toate genurile – Girl Of My Dreams este un material intim,…

- FLETCHER a lansat single-ul „Better Version”. Este cea mai recenta lansare de pe albumul ei de debut, “Girl Of My Dreams”, care va fi lansat pe 16 septembrie prin Capitol Records. O expresie bruta a durerii de dupa desparțire, „Better Version” ofera ceea ce FLETCHER se refera ca reversul „Becky’s So…

- Lewis Capaldi a lansat single-ul „Forget Me”. „M-am gandit sa va scutesc de osteneala de a citi un alt comunicat de presa de la o companie de relații publice care sa va spuna cat de minunat sunt, sa-mi dezvaluie toate vanzarile de albume, premiile, recordurile pe care le-am doborat și cum ar trebui…

- Fletcher a lansat single-ul “Sting”, a treia piesa de pe albumul de debut foarte așteptat, “Girl Of My Dreams”. Proiectul va fi lansat prin Capitol Records pe 16 septembrie, fiind o privire de aproape asupra momentelor de durere, de triumf și de experiențe profund transformatoare in drumul ei catre…

- Mai țineți minte celebrul hit „Te plac” lansat de catre baieții de la 3 Sud Est in urma cu 22 de ani? Piesa ce a stat pe buzele tuturor in tot acest timp se bucura de o noua versiune, cu un sound fresh, dar și cu un videoclip pe masura. „Orice s-ar intampla sa nu uiti niciodata/ Tu pentru mine esti…

- The Killers a lansat single-ul “boy”, prima piesa dupa al șaptelea album Pressure Machine. „boy” apare astazi, 5 august prin Island Records. Scrisa de solistul Brandon Flowers, cantecul vede trupa revenind la sunetul consacrat. Trupa a debutat cu melodia live la festivalul Mad Cool de luna trecuta din…