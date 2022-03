Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Flavius Stoican a anuntat ca a acceptat sa plece de la conducerea tehnica a echipei Dinamo pentru binele jucatorilor, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Dupa ce a fost umilita de Craiova (1-6), la Dinamo au inceput ”epurarile”. Iuliu Muresan, cel care i-a facut vant lui Mircea Rednic, are bagajele facute, iar Flavius Stoican asteapta sa plece, in locul sau urmand sa vina cel mai probabil Dusan Uhrin jr.

- Un octogenar britanic a condus mașina de la varsta de 12 ani fara permis, fara asigurare, nu a avut niciodata vreun accident și nici vreo problema cu agenții de circulație. Timp de 72 de ani un șofer britanic a condus fara permis și asigurare. Pana de curand – 26 ianuarie, cand poliția l-a oprit pentru…

- Nicolo Napoli este noul antrenor al echipei FC U Craiova 1948. Italianul a semnat un contract valabil pana in vara acestui an, cu posibilitatea de a-si prelungi intelegerea cu inca un an, a anuntat, marti, nou-promovata pe pagina de Facebook. Echipa patronata de Adrian Mititelu, ramasese fara antrenor…

- FC U Craiova 1948 are programate doua partide de verificare in ianuarie, in perspectiva partii a doua a Ligii 1. Gruparea olteana va juca pe 10 ianuarie cu CS Mioveni, iar pe 15 ianuarie in compania formației de liga secunda CSC 1599 Selimbar. Orele de disputare ale acestor partide de verificare vor…

- Antrenorul Mircea Rednic (59 de ani) a fost demis de Dinamo și inlocuit cu Flavius Stoican (45 de ani). Fostul mare portar Florin Prunea (53 ani) a declarat ca Stoican nu poate schimba situația penultimei clasate din Liga 1. “M-a surprins decizia! Eu cred ca declarația lui Rednic de aseara a pus capacul.…

- Flavius Stoican a fost numit in functia de antrenor principal al echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, in locul lui Mircea Rednic, a anuntat, marti, administratorul special al clubului, Iuliu Muresan, pe pagina de Facebook a gruparii din Soseaua Stefan cel Mare.Despartirea de Rednic survine dupa ce Dinamo…

- Eugen Trica spune ca nu are regrete ca s-a desparțit de FC U Craiova 1948 și ca plecarea a fost facuta de comun acord cu patronatul clubului. “Am plecat pentru ca nu am avut rezultate. Am spus ca plec daca nu am rezultate, nu? Asta e. Mi-am dorit sa fac mult mai mult, dar din pacate nu am reușit. Da,…