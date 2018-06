Flavia de la Neața, apariția cool și fresh de la OK! Rooftop…

Printre vedetele care au raspuns pozitiv la invitația revistei OK! de a petrece pe rooftop-ul Mega Mall s-a numarat și Flavia Mihașan, ”vecina vesela” de la ”Neața cu Razvan și Dani”. Flavia, la OK! Rooftop Party Imbracata intr-un outfit colorat, potrivit dress-code-ului evenimentului, Flavia a facut senzație la prima petrecere a verii. A dansat, a socializat și a pozat la panourile petrecerii, demonstrand ca e sufletul petrecerii. Iata ce piese vestimentare a mixat Flavia pentru outfitul cool cu care a aparut la OK! Rooftop Party 2018! #urbanchic Urban chic