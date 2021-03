Stiri pe aceeasi tema

- Flaconul care a continut prima doza de vaccin anti-COVID-19 administrata in Statele Unite, pe 14 decembrie 2020, va fi expus la Muzeul National de Istorie Americana din Washington, in cadrul colectiei sale de obiecte asociate pandemiei de coronavirus, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Spitalul…

- Astazi, sosește in Romania, pe cale terestra, o noua tranșa de vaccin AstraZeneca, care consta in 148.800 de doze. In perioada 26-28 februarie, dozele de vaccin vor fi distribuite, dupa cum urmeaza: – Centrul Național de Stocare București: 44.900 doze; – Centrul Regional de Depozitare Brașov: 17.300…

- Cercetatorii britanici lucreaza la un vaccin universal anti-COVID care sa atace nucleul virusului, și nu proteina spike, ceea ce ar proteja și in cazul mutațiilor pe care le sufera coronavirusul. Ștefan Dascalu, cercetator roman la Universitatea Oxford, crede insa ca va mai dura ceva timp pana la obținerea…

- Germania a inregistrat aproape 1.000 de decese provocate de Covid-19 in ultimele 24 de ore, in timp ce cifra contagierilor a fost de 11.369, a anunțat Institutul Robert Koch (RKI) de virusologie, citat de agerpres . Numarul total al infectarilor la declansarea pandemiei a ajuns la 2.052.028, iar cel…

- Reprezentantii Platformei Parlamentare "Pentru Moldova" critica dur conducerea de varf a țarii. In opinia lor, Președinția nu mișca un deget pentru a asigura populația cu vaccin anti-COVID.

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentant al Romaniei la OMS, afirma, luni, ca limitarea raspandirii pandemiei de coronavrus este ”o prioritate” a tuturor statelor, dar, deocamdata, doar statele din Uniunea Europeana au acces la vaccin. ”Consider ca ar fi un semn de solidaritate din partea Romaniei…

- Compania farmaceutica germana Curevac incepe azi a treia – si ultima – faza a studiilor clinice la scara larga pentru autorizarea vaccinului sau impotriva Covid-19, informeaza agerpres . „Curevac incepe faza globala 2b/3 a studiilor sale clinice necesare pentru autorizarea candidatului sau la vaccin”,…